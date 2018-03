Hawking foi um dos mais reconhecidos físicos do século XX. A luta contra a doença que o acompanhou durante quase toda a sua vida tornou-o uma fonte de inspiração para milhões de pessoas.





O físico britânico Stephen Hawking morreu esta terça-feira na sua casa em Cambridge. O autor de Uma Breve História do Tempo tinha 76 anos.



"Estamos profundamente entristecidos pela morte do nosso pai", pode ler-se num comunicado divulgado esta madrugada e assinado por Lucy, Robert e Tim Hawking, os filhos do cientista.

"A sua coragem e persistência, com a sua inteligência e humor, inspiraram pessoas no mundo inteiro. Ele disse um dia: 'Isto não seria um grande universo se não morassem lá as pessoas que amamos'. Vamos sentir a sua falta para sempre", lê-se ainda.

Stephen Hawking, nascido em plena II Guerra Mundial, em 1942, na cidade de Oxford, Inglaterra, enfrentou inúmeras dificuldades durante a sua vida, talvez a maior delas logo a partir dos 21 anos quando foi diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica, uma doença degenerativa que iria, de forma progressiva, paralisar todos os músculos do seu corpo. Os médicos informaram o jovem cientista de que teria poucos anos de vida. Durante anos e anos, o autor de Uma Breve História do Tempo teimou em provar os médicos errados. A sua estrela deixou de produzir energia 55 anos depois.



A doença limitativa paralisou-o quase totalmente e ficou restringido a uma cadeira de rodas. Em 2013 os seus músculos faciais deixaram de funcionar e o físico perdeu a capacidade de comunicar por meios próprios. Foi então que a Intel, uma marca empenhada no desenvolvimento de tecnologia electrónica, desenvolveu uma tecnologia que permitia que comunicasse através do movimento dos olhos.



Hawkings foi um advogado de grandes causas além da ciência, como a morte medicamente assistida. O cientista que durante anos desafiou todas as previsões médicas acreditava que uma pessoa deve ter direito a poder terminar a sua vida se assim o desejar. Chegou mesmo a assinar e defender veemente uma petição apresentada ao parlamento britânico que pedia a legalização da eutanásia, concretamente a pacientes que não tenham mais do que seis meses de vida.



O autor de The Grand Design confessou mesmo que certa vez tentou acabar com a sua vida, durante a década de 80, quando as suas funções motoras começaram a degenerar ainda mais. "Tentei fazê-lo, não respirando. Mas o reflexo da respiração era demasiado forte e não fui capaz", admitiu o cientista.



O astrofísico Neil deGrasse Tyson, também ele uma celebridade do mundo da ciência, assegurou que a partida de Hawking "deixa um vácuo intelectual" no mundo, numa referência ao trabalho desenvolvido pelo segundo sobre buracos negros. O físico escreve ainda no seu tweet: "[Esse vácuo] não ficou vazio. Pensem nele como uma espécie de energia no vácuo que alastra o tecido do espaço temporal e que desafia qualquer medida".





His passing has left an intellectual vacuum in his wake. But it's not empty. Think of it as a kind of vacuum energy permeating the fabric of spacetime that defies measure. Stephen Hawking, RIP 1942-2018. pic.twitter.com/nAanMySqkt — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 14 de março de 2018