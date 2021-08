Famílias de acolhimento. Prepare os miúdos para acolher mais um

A primeira vez que viu Sofia Macedo de biquíni, Tanjil perguntou-lhe se a sua religião lhe permitia estar assim na praia. “Assim como?” respondeu Sofia. “Assim, sem roupa”; “Mas eu não estou sem roupa, estou como tu”; “Pois, mas tu és mulher”. Seguiu-se uma conversa cultural que acabou com Tanjil a dizer: “Tens razão, não tem nada de mal. Quando a minha irmã for crescida também vou deixá-la ir para a praia de biquíni.” O episódio aconteceu mais ou menos na mesma altura em que Tanjil soltou um “morte aos católicos” numa festa de aniversário de família - que toda a gente relevou a um miúdo de 9 anos. “Ele vivia numa bolha, com pouco contacto com outras culturas”, explica Mário Rui Bastos, marido de Sofia. Nesse mesmo aniversário, quando lhe explicaram que, naquela família, se respeitavam todas as religiões, Tanjil fez um pedido de desculpas. “Ele percebeu e nunca mais repetiu estas atitudes.”



É provável que questões como estas surjam, também, às famílias que acederem ao apelo do Alto Comissariado para as Migrações (ACM) e que já manifestaram interesse em acolher temporariamente refugiados afegãos. De acordo com números avançados pelo ACM à SÁBADO, entre 17 e 23 de agosto, houve 840 pessoas a fazê-lo. Um número que parece grande se comparado com as 192 crianças portuguesas (2,7% do total) que em 2019 estavam integradas em famílias de acolhimento – na Irlanda são 90%, em França 65%. Em mais de 80% dos casos, quem acolhe já tem filhos. Prepare-os antes.



Sim, converse com o seu bebé

Diogo tinha 8 anos quando entrou em casa com uma brochura da Mundos de Vida, que em 2006 criou o primeiro serviço especializado em famílias de acolhimento em Portugal. “Ele tem dois irmãos gémeos, quatro anos mais velhos, e achou bem ter mais um, até com uma idade mais próxima da dele, para brincarem”, conta Sofia. Os irmãos apoiaram a ideia. É normal, defende a psicóloga clínica Clementina Almeida. “Para a maior parte das crianças é excitante ter um amiguinho novo em casa, mas depois há um confronto com a realidade. É preciso explicar que as rotinas e as tarefas vão mudar um pouco até todos se adaptarem.” Mesmo que os seus filhos não falem, fale com eles: “Até aos 3 anos não ficam com a memória cognitiva, mas ficam com a memória afetiva, a segurança com que me dizem aquilo, mesmo que seja um bebé de colo.”