Os fatos mais famosos do Rio de Janeiro...

Vestiu tudo o que era gente importante do mercado financeiro, advogados e políticos da sociedade carioca, sempre na mesma morada, no Rio de Janeiro. O alfaiate português Alberto Marques trabalhou até ao final da vida e morreu no passado dia 15, aos 92 anos. ‘Vocês podiam achar que ele era um grande alfaiate, eu que sou especialista em arte posso dizer que ele era um enorme artista’, comentou Luiz Sève – fundador da Galeria de Arte Ipanema, a maior do Rio – com o amigo Aristóteles Drummond, executivo e jornalista, que vive entre Portugal e o Brasil.



Encantado com três alheiras

Nascido no norte de Portugal, Alberto chegou ao Brasil com menos de 10 anos e atendia há mais de 60 no número 30 da Rua da Quitanda, na zona antiga da cidade, no tradicional atelier onde começou a trabalhar com o pai, Ernesto, na casa que então se chamava Ernesto & Alberto. Na década de 70, quando o pai morreu, passou a ter apenas o nome de Alberto.



Nos últimos 30 anos foi considerado o alfaiate mais tradicional do Brasil. Todos os novos-ricos cariocas, dos mais novos aos mais velhos, queriam fazer os fatos com ele porque era uma marca. Ao longo do tempo, Alberto foi perdendo o sotaque português, mas ficaram as memórias do país onde nasceu. "Lembro-me de que numa das minhas viagens a Portugal, lhe levei três alheiras e ele ficou encantado", conta Aristóteles Drummond, de 76 anos e que desde o início da sua carreira no Banco Nacional, aos 21, mandava fazer os fatos a Alberto Marques.