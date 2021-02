Daqui não sai lixo: como restaurantes e clientes combatem o desperdício alimentar

Por paradoxal que possa parecer, Maria e Rui apresentam-se como 100 por cento vegetais. São de carne e osso, como é legítimo esperar-se de qualquer humano, mas descrevem-se assim para não dizerem que são veganos. "Não usamos essa expressão porque a mensagem que queremos passar está para lá disso. 90 por cento dos nossos clientes não são vegetarianos, são pessoas que se preocupam com o que comem, com a sua origem — se é biológico, sustentável. Este não é um espaço confrontacional", diz Rui Catalão, um dos donos, cozinheiros e criativos por trás do Kitchen Dates, o primeiro restaurante sem caixote do lixo em Portugal, inaugurado em 2019 e que encerra no final de feveiro de 2021, acusando os efeitos da pandemia.