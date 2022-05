São fáceis de fazer e baratos – se não exagerar nos óleos essenciais. Mas modere as expectativas, a eficácia não é igual.

Limpar a casa com vinagre e limão

Vinte e quatro horas depois de começar, a experiência não colhe adeptos. O meu marido refila mal entra em casa. “Cheira a drogaria. Por favor, não aromatizes mais a casa”, diz-me, a torcer o nariz. O alvo da queixa é o aromatizador de ambiente de limão, 100% natural, que fiz na tarde do dia anterior. Não ligo, pelo contrário, até estou satisfeita – durante exatamente uma semana, a minha casa esteve, de facto, impregnada daquele cheirinho. Há, houve mesmo, coisas piores. Como o detergente de loiça de sabão de azeite que, além do cheiro (no mínimo, pouco agradável), não faz espuma. Resultado: fica uma certa dúvida se limpa mesmo ou não. Confesso que rapidamente voltei àquele cuja publicidade anuncia que basta uma gota. Nada caseiro, é certo.