Sem os empecilhos meteorológicos do dia anterior, a tarde de sexta no Primavera abriu com um entusiasmo adequado ao sol e céu límpido que brindavam o Parque da Cidade. Num dia que prometia ter muito a dizer em matéria de pop contemporâneo (com J Balvin e, não fosse pelo cancelamento de última hora, Mura Masa), o rapper ProfJam chamou muita gente ao recinto logo a partir das 17h - um aumento drástico em relação ao dia anterior - e não vacilou a levantar os ânimos para os actos maiores que se seguiriam, enquanto, no SEAT, a também portuguesa Surma servia inclinações mais alternativas.

Foi para estas que nos virámos de seguida, e Jambinai, cujo rock instrumental a roçar o noise incorpora instrumentos tradicionais da Coreia do Sul, serviu de excelente introdução para os decididos a eleger estes caminhos dia adentro. De volta a Portugal no dia do lançamento do seu terceiro álbum, ONDA, apresentaram um charmoso cartão-de-visita para um nome ainda pouco conhecido no país, e fizeram-se acrescentar à lista de boas surpresas a descobrir no NOS Primavera Sound. Houve mais pós-rock no mesmo palco às mãos dos bascos Lisabo, mas os destinos dariam, mais cedo ou mais tarde, ao Pull&Bear, onde uma virtuosa comitiva do novo jazz britânico se instalaria por boa parte do final da tarde.

Aos que lhe deram a chance, a saxofonista londrina Nubya Garcia (que já se começa a aconchegar ao público português, tendo passado por cá no último Milhões de Festa e a caminho do Festival Músicas do Mundo, em Sines) despertou a atenção, apoiada por um prodigioso trio de bateria, teclas e contrabaixo. Uma mescla entre jazz e afrobeat que só seria amplificada com o diálogo entre saxofone e tuba de Sons of Kemet em versão XL, com direito a toda a dinâmica rítmica que quatro (!) baterias acarretam. Além de alguns dos melhores momentos instrumentais do dia, a apresentação do álbum Your Queen is a Reptile puxou o passo de dança e convidou à reflexão sobre "as estruturas que nos rodeiam e o modo como podemos mudá-las, porque as coisas não estão com boa cara", nas palavras de despedida da banda.

Uma bofetada de rock chamada Courtney Barnett

Quando aqui esteve em 2014, Courtney Barnett andou a passear pelo Porto de mão dada com a Pitchfork. Chegou mesmo a gravar uma versão acústica de Depreston, com os Clérigos em pano de fundo, num bonito vídeo postal para guardar para a posterioridade. Nesse mesmo dia abriu o palco que então tinha o nome da publicação americana – aquela tenda mais modesta no alcatrão, nos tempos em que ainda não havia o megalómano SEAT – enquanto as slots dos dois palcos principais estavam ocupadas com Slowdive e Pixies. Cinco anos depois, a australiana de 31 anos entra no NOS Primavera Sound pela porta grande, actuando no maior palco do relvado e preenchendo-o desafogadamente até ao limiar da encosta. Este destaque dado a Courtney Barnett é justíssimo, quem faz um álbum como Sometimes I Sit and Think, And Sometimes I Just Sit (2015) merece honras servidas de bandeja (não desdenhando os outros trabalhos a solo ou em parelha com Kurt Vile)

De t-shirt branca enfiada nas calças pretas, a australiana mostrou-se com a aquela habitual atitude indie-rock de quem só quer tocar umas malhas e divertir-se com isso, "I’m having fun", disse algures durante a actuação. Um desprendimento sempre de nariz empinado e com a sagacidade na ponta da língua, que é o que lhe dá carisma e, acima de tudo, substância. Dedicou Small Talk ao Porto, pediu ao público para cantar "I don’t, I don’t know anything" em Crippling Self Doubt and a General Lack of Confidence, mudou de guitarra para Depreston, com o pôr-do-sol a dar-lhe na cara, continuou com Elevator Operator e, acto contínuo, introduziu Everybody here hates you. Antes de se despedir com Pedestrian at best, pediu que déssemos notícias, "send some letters". Impossível perder o contacto com uma das artistas mais entusiasmantes que o rock viu nascer nos últimos anos.

Aproveitamos o cancelamento de Mura Musa por causa de problemas no voo – uma avaria num radar do Aeroporto Francisco Sá Carneiro provocou o caos nos céus durante o dia de hoje – para irmos jantar. As novidades do cartaz deste ano foram o regresso dos cachorrinhos do Gazela e as estreias dos Bao’s Taiwanese Burger, das pizzas do Il Fornaio 178 e dos clássicos éclairs da Leitaria da Quinta do Paço. Para os aficcionados que levam a zona de restauração tão a peito como o line-up musical, o balanço desta edição é bastante satisfatório, com os cativos Guedes, Conga ou Padaria Ribeiro, verdadeiros cabeças de cartaz, a juntarem-se à equação.

Será que é assim que se baila el reggaeton?

Para muitos, era o elefante no meio da sala. Desde que foi anunciado como um dos principais nomes desta oitava edição que a incredulidade tomou conta do público mais fiel deste festival, aquele que compra o bilhete sem um único artista anunciado declarando confiança cega na marca Primavera Sound. Portanto, quando o nome J Balvin saiu cá para fora, o zunzum de críticas foi ensurdecedor, reggaeton no Primavera?!?

Ele, José Álvaro Osorio Balvin, veio com carta de recomendação bem estruturada, grande embaixador da música latina no mundo, lia-se na sua curta biografia no site do festival, credenciais para deixarmos os fundamentalismos de lado. O que se viu em palco, contudo, foi um exibicionismo substancialmente paupérrimo. E não, não faltaram projecções estilo anime a encher a tela de fundo e os ecrãs laterais – em Con Altura apareceu inclusivamente uma Rosalía a meio corpo enfiada numa nuvem; não faltaram bailarinos condizentes com essa linha berrante, frases monossilábicas repetidas exaustivamente a um público maioritariamente teen, "What’s up Primavera? Con cariño J Balvin", e até a camisola de Cristiano Ronaldo apareceu no final do concerto, em Mi Gente. Houve mais sons gravados do que a voz ao vivo de Balvin e, lá para o meio, uma decadente lap dance, nem sensual nem perreo, rabo empinado para a plateia com açoites de José, a embrulhar Downtonw. "Ela gosta de ser usada", ouvimos de uma voz ao nosso lado. Foi o fim da picada.

Interpol a cumprir com o seu ADN, James Blake a fechar a meio-gás

Bola de espelhos pendurada, INTERPOL escrito no fundo e os de Paul Banks a subirem ao palco com indumentária rock velha guarda dos pés à cabeça. Quem os viu hoje com movimentos de air guitar em riffs mais rasgados foram os mesmos que deliraram com Turn On The Bright Lights ou Antics, álbuns dos primórdios dos 2000 que ficarão para sempre na história do post-punk-revival. Para esses, o concerto não poderia ter sido melhor, com um alinhamento onde o protagonismo recaiu em músicas mais antigas como C’mere, Evil, Slow Hands ou Obstacle 1, estas duas já na recta final. Do início ao fim, a banda foi desfiando tema atrás de tema com a eficiência exigida pelo público, que lhe retribui a cortesia com aplausos gritados com sincera dedicação. Foi um espectáculo consistente, monocórdico para quem não gravita na mesma onda que os Interpol, mas este concerto era mesmo dos fãs.

Já depois de Branko mostrar o seu NOSSO no palco Super Bock, e de pôr toda a gente a dançar com os ritmos da nova Lisboa, surgiu a delicada electrónica de James Blake a fechar a meio-gás um palco principal ao qual não faltou vivacidade durante o resto do dia. A beleza dos arranjos e emoção da sua voz não deixou ninguém indiferente, mas a energia que transparecia só resultava tanto quanto a qualidade do som e ocasional conversa do grupo do lado o permitiam. Uma exibição sincera de Assume Form, o quarto álbum do músico londrino, que relembra a inventividade da sua produção, talvez melhor aproveitada num dos palcos menores.