Elogiando "o impressionante leque de capacidades artísticas" de Marcelino Sambé, O'Hare recordou que o bailarino português teve "um ano fantástico com algumas estreias notáveis", nomeadamente nos espetáculos "Don Quixote", de Carlos Acosta, e "Romeu e Julieta", de Kenneth MacMillan.



Filho de pai guineense e mãe portuguesa, Marcelino Sambé nasceu em Lisboa em 1994 e começou a dançar aos quatro anos. Aos dez ingressou na Escola de Dança do Conservatório Nacional, num percurso que tem sido amplamente premiado, sobretudo em competições em palcos internacionais.



Em 2012, Marcelino Sambé ingressou na companhia Royal Ballet, em Londres, depois de ter passado pela escola de dança desta estrutura cultural britânica. Nesse ano foi considerado pela Youth Dance England um dos coreógrafos emergentes do Reino Unido.



Em 2017 recebeu o prémio de excelência de atuação clássica nos Prémios Nacionais de Dança do Reino Unido pela interpretação em "La fille mal gardée".



Em 2018 era já primeiro bailarino da companhia, tendo agora ascendido a bailarino principal.



Nesse ano, a revista Forbes incluiu Marcelino Sambé entre os mais destacados "30 jovens europeus com menos de 30 anos".



