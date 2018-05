Imitação do famoso naturalista com vários programas na BBC levantou onda de críticas à organização portuguesa do Festival da Eurovisão.

Fãs ingleses da Eurovisão estão indignados com um sketch protagonizado por Herman José que satirzava um dos principais vultos britânicos: David Attenborough, naturalista famoso pelos programas sobre a vida animal apresentados na BBC durante vários anos.



Na primeira semi-final do certame, o humorista portuguesa "vestiu" a pele do naturalista para apresentar a "fauna portuguesa", adaptando o Planet Earth ao Planeta Portugal - e tudo com o nome de David Attenburguer.



A brincadeira indignou as redes sociais, chocadas com o sketch no dia em que Sir Attenborough celebrava 92 anos. ""Meu deus, isto é mau. Ninguém pode gozar com David Attenborough", "Está Portugal a gozar com David Attenborough? No seu aniversário? A audácia total", "David Attenburger? SACRIlÉGIO" ou "A Eurovisão está a gozar com David Attenborough" foram algumas das frases publicadas por fãs do documentarista na rede social Twitter.











O tablóide Daily Express também abordou o caso e apelidou a imitação de "medíocre".

Herman José usou as redes sociais para responder à polémica - usando uma das frases mais conhecidas de Oscar Wilde. "Só existe uma coisa pior no mundo do que falarem de nós: é não falarem", escreveu na sua publicação, onde recebeu várias respostas de apoio.