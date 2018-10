Há duas coordenadas importantes a anotar para conhecer a cozinha de Marlene Vieira. Por um lado, o Mercado da Ribeira, onde é colega de carteira de outros chefes de renome como Henrique Sá Pessoa ou Miguel Castro e Silva. Por outro, o Panorâmico, em Oeiras, onde a chef cruza a gastronomia tradicional com a cozinha de autor(a). Mas, agora, além destas coordenadas essenciais acrescenta-se uma leitura: Os Doces da Chef Marlene (Casa das Letras).

Aos 38 anos, a chef portuguesa lança o primeiro livro que é uma colectânea de sobremesas divididas pelos meses do ano. O livro surge como resposta aos pedidos dos fãs do programa Chefs' Academy, onde foi uma das professoras: "Perguntavam-me por várias receitas de pastelaria, porque era a única chef que dava aulas de doces", conta.

No livro, lançado no passado mês de Setembro, há bolos e minibolos, sorvetes, compotas, rebuçados, tartes, queques e, até, um último capítulo dedicado a dar as bases da doçaria: com receitas dos cremes, massas e pontos de açúcar mais recorrentes. Mas, além de um livro de receitas, é, também uma espécie de álbum de memórias.



Férias na cozinha

Naquelas páginas estão reunidos doces que aprendeu na escola, em restaurantes ou em casa, em família – mas também receitas que remetem aos primeiros anos na cozinha, como é o caso do mil-folhas de pastel de nata. "Aos 12 anos tentei fazer pastéis de nata sozinha, pela primeira vez. Tem muita técnica: desde a massa ao próprio creme. Tentei fazer para impressionar uma chef, mas não fui capaz."

É que Marlene Vieira tinha só 12 anos quando pediu aos pais para a deixarem fazer algo diferente nas férias de Verão: trabalhar num restaurante. "O meu pai tinha um talho e costumava entregar carne com ele, ajudava-o", recorda a chef à SÁBADO. "Nunca nenhum restaurante me tinha chamado a atenção até que um dia fomos a um novo em que a chefe era uma mulher bem jovem e usava barrete de cozinheira, como nos filmes." Ficou fascinada pelo movimento, o tipo de gastronomia e a organização – Marlene estava habituada a cozinhas rústicas e tradicionais, aquela era muito diferente, lembra. "Nunca mais dali saí: férias de Verão, Páscoa, feriados. Quem me quisesse ver, teria de me visitar ao restaurante."

Aquele foi apenas o ponto de partida. Aos 16 estava já na Escola de Hotelaria de Santa Maria da Feira e pouco tempo depois estreava-se na cozinha de um novo hotel de charme de Vila do Conde. Pouco depois fazia as malas para atravessar o Atlântico: mudou-se para Nova Iorque depois do melhor amigo lhe pôr as coisas bem simples: "Vem para cá que isto é espectacular." Na cozinha do Alfama, casa de comida portuguesa em Manhattan, a quilómetros de distância de casa, aprendeu tudo sobre a pastelaria portuguesa, garante. "Sericaia, ovos-moles, pudim abade de priscos, são doces que são símbolos do nosso país e que aprendi lá."

De regresso a Portugal, trabalhou em hotéis e restaurantes até ficar à frente do Avenue, na Avenida de Liberdade – a primeira grande oportunidade para mostrar a sua cozinha durou três anos. No dia em que foi mãe, o restaurante fechou: "Não foi por minha decisão, era apenas a chefe de cozinha. Quando informei que ia estar em casa durante os primeiros seis meses, a administração do restaurante decidiu fechar portas."

A sua história não ficou por ali (como mostram as tais coordenadas). Diz que a sua maior qualidade é a persistência: "Não sou de desistir, nunca fui." Com o novo livro, quis trazer doces fáceis e portugueses, que juntassem à volta da mesa – e com sucesso garantido: "São receitas para a família, para épocas de festa, para fazer com os amigos. São receitas credíveis que foram testadas várias vezes e é o que eu faço lá em casa. Saíram do meu caderno de receitas para o livro."