Existem mais de 100 variedades de manga na Índia. Um fruto que não nasceu no Brasil, mas sim na Ásia. Outro bom desbloqueador de conversa sobre este tema é que a manga foi introduzida na Europa pelos portugueses.



Agora que já temos informações sobre a manga, podemos passar à apreciação da receita de Inês Simas, publicada no livro A Sua Saúde Numa Taça, da Manuscrito. Cada domingo, uma nova receita no site da SÁBADO. Desta vez sugerimos um lanche com manga, laranja - que segundo a chef de cozinha natural é uma boa opção para juntar a uma salada ou mesmo a uma sopa crua - e com baobá e chia.



A baobá ou baobab é um superalimento, óptimo para reduzir o colesterol, e com mais vitamina C do que a laranja. Costuma ser vendido em pó. Já as sementes de chia são antioxidantes, ricas em fibras, vitaminas e minerais.







Bowl de laranja com baobá e chia



Ingredientes

1 manga congelada

Sumo de 1 laranja

1 laranja inteira (sem casca nem caroços)

3 fatias de abacaxi

1 c. de sobremesa de baobá

Cobertura

1 kiwi

1 tangerina

3 c. de sopa de granola de gengibre

1 c. de sobremesa de amêndoas laminadas

1 c. de sobremesa de sementes de chia







Livros de Inês Simas



Preparação

Para a base, comece por retirar cerca de 10 minutos antes os ingredientes do congelador. Coloque todos os ingredientes na liquidificadora e ligue, aumentando progressivamente a velocidade até ao máximo, durante 1 minuto. Retire quando adquirir a consistência certa, coloque nas bowls e reserve. Para a cobertura, adicione o kiwi e a tangerina fatiados, a granola, as sementes de chia, as amêndoas laminadas e está pronta a servir.