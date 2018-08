10:00

Uma sobremesa crua é a sugestão de Inês Simas para aproveitar o Verão. Experimente a última receita da chef



Tudo o que é bom acaba, assim termimam as receitas de Inês Simas no site da SÁBADO. Mas agora, para algo completamente diferente, a chef de cozinha natural partilha uma receita do seu livro A Sua Saúde Numa Taça que não é uma bowl.



A blogger, autor de Cru com Pinta, opta sempre por alimentos no seu estado mais puro e natural, ou seja, crus. Desta vez, Inês usa as tâmaras medjool, consideradas as melhores do mundo.



Bite de framboesa e "caramelo"



Ingredientes



Base

2 chávenas de tâmaras medjool (200 g)

1 chávena de amêndoas sem casca

½ chávena de framboesas desidratadas

2 c. de sopa de sementes de chia

1 c. de sopa de raspas de coco

1 c. de sopa de óleo de coco

1 pitada de sal

Cobertura

1 chávena de cajus

(demolhados 4-6 horas)

2 banana (maduras)

2 tâmaras Medjool

½ taça de leite de coco

Sumo de 1 lima

½ taça de framboesas Frescas

Cobertura

1 chávena de cajus (demolhados 4-6 horas)

2 banana (maduras)

2 tâmaras medjool

½ taça de leite de coco

Sumo de 1 lima

½ taça de framboesas frescas

O contraste da acidez das framboesas, ainda inteiras, resulta na perfeição com esta bite de «caramelo» cuja doçura é notória à primeira trinca, explica Inês no livro.





Preparação

Coloque todos os ingredientes da base no processador (cerca de 15 segundos) e quando estiverem com a textura certa coloque na tarteira. Pressione com a ajuda dos dedos e reserve. Para a cobertura, coloque as bananas, as tâmaras, o sumo de lima, os cajus e o leite de coco na liquidificadora (cerca de 15 segundos) e quando a mistura estiver cremosa e homogénea retire, misture e cubra a base da tarte. De seguida, coloque as framboesas inteiras. Reserve no congelador durante 1 hora e retire cerca de 15 minutos antes de servir.

Nota: Demolhar os cajus irá torná-los mais absorventes e a mousse mais cremosa. Para o fazer, basta pôr num frasco fechado com água entre 4 e 6 horas. Se optar por não demolhar, poderá ter de adicionar um pouco mais de líquido à sua receita.