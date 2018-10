Ingredientes8 maçãs golden300g de açúcar1 c. de chá de canelaRaspa de 1 limão1 cálice de vinho do Porto200g de farinha200g de açúcar200g de manteiga fria100g de amêndoa palitada500g de natas para baterPré-aqueça o forno a 180º.Descasque as maçãs e corte-as em quartos, retirando o caroço. Coloque-as num tacho juntamente com o açúcar, a canela, a raspa de limão e o vinho do Porto. Leve a lume brando, mexendo de vez em quando, e deixe cozinhar até as maçãs se desfazerem.Junte todos os ingredientes necessários para o crumble. Com as mãos esfarele a manteiga com a farinha e os restantes ingredientes. Este preparado não deverá ser amassado. Use apenas a ponta dos dedos para poder misturar os ingredientes sem os amassar. Deverá ficar uma espécie de areia molhada.Coloque esta areia num tabuleiro e leve-a ao forno. Assim que começar a ganhar cor mexa o preparado com um garfo. Feche o forno e deixe assar até ficar com uma cor dourada e homogénea. Mexa as vezes necessárias para poder ficar com uma cor dourada. Retire do forno e deixe arrefecer.Para empratar use um recipiente que possa ir ao forno. Coloque o doce de maçã por baixo, cubra com o crumble, e leve ao forno 5 a 7 minutos.Sirva acompanhado de natas batidas.