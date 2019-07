Ji Sizun, ativista chinês, providenciou durante anos conselhos legais a grupos desfavorecidos, vítimas do sistema judicial da China que foram deportadas ou cujas terras foram expropriadas. Por causa disso, foi preso inúmeras vezes – a última delas em 2014, tendo sido libertado em abril deste ano. No dia 10 de julho, dois meses depois de sair da prisão, morreu de causas desconhecidas. Era conhecido como "advogado de pés descalços".

O termo tem como referência os "médicos de pés descalços", pessoas com pouca formação que prestavam serviços nas áreas rurais da China nos tempos em que o seu líder era Mao Tsé-Tung.

Na província de onde Ji era natural, Fujian, não existiam advogados e cabia a pessoas autodidatas realizar a tarefa de liderar os casos mais sensíveis de confrontos com as autoridades locais.

O seu pequeno escritório, em Fuzhou, estava sempre cheio porque não cobrava a clientes. Por vezes, chegava mesmo a pagar as custas judiciais. "Estava sempre a desafiar as injustiças e o que era ou não justo, e as autoridades queriam controlá-lo", afirma ao Guardian um dos seus advogados, Lin Hongnan.

Os seus problemas com a justiça chinesa começaram em 2009, quando um tribunal de Fujian o sentenciou a três anos de prisão por "falsificação de documentos oficiais" depois de ter submetido um pedido de manifestação durante os Jogos Olímpicos de Pequim, no ano anterior.

No entanto, após ser libertado, Ji Sizun voltou a defender agricultores e residentes da província na luta contra as autoridades locais pela expropriação de terras. Poucos meses depois de ter exposto o caso da vila de Pandun, onde o Estado chinês se tinha apropriado de 80% dos terrenos das pessoas, o "advogado dos pés descalços" foi preso, acusado de "provocar problemas".

A pena, de quatro anos e meio de prisão, seria a sua última. À organização Human Rights Watch, a família de Ji indicou que o advogado estaria em boa condição física na altura da sua detenção, em 2014. Mas, durante o seu tempo na cadeia, sofreu de pressão arterial alta, diabetes e doenças coronárias.



De acordo com os advogados de Ji ao Guardian, este sofreu ainda de cancro intestinal, com recursos para a sua libertação por razões médicas foram repetidamente rejeitadas pelo Estado chinês. Quando terminou a sua sentença e foi libertado, neste mês de abril, encontrava-se em semicoma e foi imediatamente levado a um hospital.