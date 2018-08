Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), aviões dos Aliados que voavam em missões secretas entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha ficaram conhecidos como o "Esquadrão Perdido". Em Junho de 1942, oito aviões do Esquadrão, que voavam na rota "SnowBall" entre as bases secretas da Terra Nova, Gronelândia e Islândia, no Atlântico norte, despenharam-se depois de enfrentarem uma grande tempestade num glaciar a sudeste da Gronelândia, na área conhecida como "Triângulo das Bermudas do gelo" devido ao seu tempo incerto e agreste.

Os destroços foram encontrados no mês passado, mas a história só foi revelada no início de Agosto pela Popular Mechanics, após ter sido divulgada pela organização Arctic Hot Point Solutions. Estiveram 70 anos enterrados no gelo, a mais de 90 metros de profundidade, depois de Robert Wilson ter despenhado "Echo" no glaciar – e sobrevivido.

A presença do avião – um P-38 Lightning – já tinha sido detectada por a equipa do empresário californiano Jim Salazar, que almeja encontrar todos os oito aviões dos Aliados que caíram naquela zona, mas a sua extracção foi complexa: houve a necessidade de se recorrer a drone para examinar a área envolvente e um radar que penetrou o gelo. Será ainda preciso recorrer a outros instrumentos tecnológicos para derreter o gelo no próximo Verão e libertar o avião.

"É o 'Triângulo das Bermudas da Gronelândia'… o tempo aqui muda numa questão de segundos", referiu Salazar à Live Science. "Como um piloto, consegue-se compreender perfeitamente as imensas dificuldades de voar nesta área."





A equipa de Salazar pretende ainda encontrar os outros seis aviões da II Guerra Mundial caídos. Além de "Echo" recentemente encontrado, há mais um avião P-38 do Esquadrão Perdido descoberto em 1992, baptizado como "Rapariga do Glaciar", que já foi restaurado. O Esquadrão contava, no seu auge, com dois bombardeiros (B-17) e seis P-38.

Os últimos são aviões icónicos do segundo conflito mundial, mas existem apenas 10 expostos museus espalhados pelo mundo. Desse total, poucos conseguem voar. Os investigadores da equipa do empresário californiano tem como objectivo final restaurar os aviões do Esquadrão Perdido até conseguirem voar novamente.

Centenas de aparelhos da aviação norte-americana voaram na rota "Snowball" durante a Segunda Guerra Mundial como parte da Operação Bolero, que entregava aviões, pilotos, equipamentos e outras provisões para preparar o ataque dos Aliados ao Hittler.