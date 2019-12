Chamam-lhe "a série do Brexit", mas não por abordar o referendo ou os discursos de Boris Johnson a apelar ao adeus à Europa: o grande feito de Years and Years, série em seis episódios da HBO, foi assimilar "o ar dos tempos" e traduzir em ficção o estado da sociedade contemporânea ocidental, com um argumento situado num futuro imaginário que, à medida que se desenrola, se torna gritantemente realista e atual. Acompanhando uma família (quase) convencional, de Manchester – com uma avó sábia, uma neta que quer ser virtual, um casal inter-racial, uma mãe solteira, uma ativista e um gay apaixonado por um refugiado –, aborda ao mesmo tempo a instabilidade política e financeira em Inglaterra, a ascensão do populismo e o poder da Internet, a partir de uma teia intrincada de relações íntimas, onde subsistem os temas eternos da humanidade – do conflito de gerações às traições conjugais.Foi, sem dúvida, a série mais relevante do ano, mas também se destacaram outras novidades da HBO: Euphoria, prodigioso retrato da juventude, movido a festas, drogas, descoberta da sexualidade e vazio existencial, conseguiu cativar adolescentes, mas também adultos, tendo um liceu como epicentro, graças a um enredo inteligente que cruza jogos de aparências, pedofilia, traumas e violência; e Chernobyl, que merecidamente arrebatou o Emmy de Melhor Minissérie de 2019, dramatizando em cinco episódios a história verídica do maior desastre nuclear de sempre, acontecido no reator homónimo, em 1986. O seu grande mérito foi mostrar o acontecimento como uma tragédia agravada pelo excesso de burocracia, com repercussões mundiais (e não apenas locais), de uma forma realista e sem ceder ao sentimentalismo.A HBO teve outros trunfos, que a tornaram imprescindível a fãs de ficção – da última temporada de Guerra dos Tronos, que bateu recordes apesar das más críticas, que apontaram o final apressado, à estreia de State of the Union, comédia em 10 episódios de 10 minutos (um fósforo, mas dos bons!) sobre um casal em crise, com realização do mestre Stephen Frears e guião de Nick Hornby, criador do filme de culto Alta Fidelidade. E ainda: Barry, comédia negra sobre um assassino que se fascina pela representação, Succession, com uma família influente às turras, Watchen, sátira aos super-heróis a explorar o lado negro da fama, Sharp Objects, a misturar thriller e melodrama familiar, embrulhado em traumas e alcoolismo, e a terceira temporada de The Deuce, a melhor de todas segundo os fãs.Na Netflix, que este ano apostou mais nos filmes que nas séries, foram os regressos a merecer aplausos: o de The Crown, a história de Isabel II, que convenceu os seguidores com nova atriz no papel principal – a sempre incrível Olivia Colman, vencedora do último Óscar de Melhor Atriz com A Favorita –, o de Peaky Blinders, série de gangsters com Cillian Murphy, em ansiada quinta temporada, devorada de empreitada pelos fãs, e o de Stranger Things, que à terceira temporada continuou a unir gerações no sofá.Em matéria de estreias, as melhores foram a comédia dramática After Life, com Ricky Gervais em registo agridoce, a tentar superar a morte da mulher amada, e a original Boneca Russa, que no início se estranha, mas depois se entranha, com a sua história de repetição de um mesmo dia na vida de uma mulher (lembrando o clássico O Feitiço do Tempo, com Bill Murray), mas When They See Us, sobre o caso real dos anos 80 em que cinco rapazes negros foram injustamente acusados de um crime no Central Park, também se revelou uma boa surpresa, cruzando suspense com o absurdo do racismo.Nota final para a RTP, que se destacou com Sul, um ótimo policial onde brilham os atores Afonso Pimentel, Margarida Vila-Nova e Ivo Canelas.