Enquanto a Rua Augusta, em Lisboa, está frenética com a entrada de saída de gente de lojas como a Zara ou a H&M, na rua dos Douradores está tudo mais calmo e ninguém anda com pressas quando se entra pela Flamingos, a loja de roupa em segunda mão vendida a peso que abriu este ano.A moda - sobretudo a moda rápida - mostra-se hoje cada vez mais orientada para desencadear o consumo rápido e por impulso, com o lançamento de dezenas de microcoleções ao longo de um ano. A produção de novos bens significa o descarte de outros (muitas vezes em bom estado), e o crescimento de uma indústria que contamina, empobrece e seca solos com o cultivo intensivo de algodão, e vive da exploração de petróleo para produção de fibras artificiais. A contribuição da indústria para sistemas de escravatura moderna também não pode ser ignorada. Assim ganham força os projetos que pedem ao consumidor para desacelerar e numa lógica de moda lenta.Na Baixa lisboeta, na Flamingos, vende-se roupa a €13, €24 e €39 o quilo e na recentemente aberta Madame Surtô, na Calçada de Estrela, o conceito é o mesmo. A sustentabilidade ambiental está, nestes casos, na promoção de uma economia circular que deixa de enviar estímulos à indústria para que produza mais e mais.A venda ao peso é uma inovação nas lojas vintage e de segunda mão que os portugueses já conhecem e que estão cada vez mais populares - A Outra Face da Lua, Pop Closet, Joker ou Retro City em Lisboa e Mão Esquerda, Mon Père ou Ornitorrinco no Porto.Grupos como Fashion Revolution Portugal ou o Troca-te jogam uma outra cartada neste sentido. Os mercados de troca, organizados esporadicamente, partem da mesma ideia, mas colocam o armário do cliente no centro da ação. A moeda de troca não é o dinheiro vivo (ou de plástico), mas outras peças de roupa - cada visitante destes mercados pode ficar com o mesmo número de peças que levar para trocar no mercado.