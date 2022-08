Salman Rushdie, o 'pior' inimigo do Islão

Em 1989, o aiatola Khomeini decretou que Os Versículos Satânicos ofendia o Islão e apelou à morte do seu autor. Durante quase 30 anos, Rushdie teve de andar na clandestinidade. Foi esfaqueado no pescoço e está a ser operado.

Em 1989, o octogenário aiatola do Irão, Ruhollah Musavi Khomeini, tomou conhecimento da edição de Os Versículos Satânicos, um livro escrito por Salman Rushdie e que foi considerado como insultuoso para com o Islão. Horas depois, as redações e rádios iranianas receberam um comunicado oficial do líder do país. Nele era instigada uma fatwa contra o escritor. "Quem morrer a fazer isto será admirado como mártir e irá diretamente para o paraíso", prometia o aiatola que morreria poucos meses depois de instar à morte do escritor.