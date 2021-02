Nesta biblioteca sueca só entram livros proibidos

Pensar que nós, enquanto sociedade, estamos imunes à censura e termos a liberdade de expressão artística como algo garantido é perigoso." O alerta é da diretora de uma biblioteca muito especial. Fica em Malmö, na Suécia, e só recebe obras que foram proibidas, explica à SÁBADO Emelie Wieslander, diretora da biblioteca que tem como nome Dawit Isaak.



Este escritor e jornalista está preso há mais de 20 anos na Eritreia, por se opor ao regime do país. Isaak, que também tem nacionalidade sueca, foi galardoado, em 2017, com o prémio Mundial da Liberdade Imprensa UNESCO. "Dawit Isaak simboliza o direito a escrever, criar e divulgar diferentes expressões culturais, o que é um direito humano."



Com um espólio de 1.600 livros, a biblioteca – única no mundo – combate uma tradição antiga: a censura. Terá começado na Idade Média, com a Inquisição a procurar obras literárias que fossem ofensivas à doutrina da Igreja Católica. Tinham como missão juntar um catálogo de livros censurados e fazê-los desaparecer. Esta restrição medieval à liberdade de expressão manteve-se durante séculos, sob o nome de Index librorum prohibitorum.