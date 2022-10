Escritor Salman Rushdie ficou cego de um olho depois de ataque nos Estados Unidos

O autor, que tinha sido alvo de ameaças de morte por parte do Irão, foi esfaqueado no pescoço durante palestra em Nova Iorque.

Salman Rushdie perdeu a visão de um dos olhos e ficou com ferimentos em várias zonas do corpo depois de ter sido esfaqueado no pescoço durante um ataque que sofreu antes de iniciar uma palestra em Nova Iorque.