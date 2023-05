Morreu o escritor britânico Martin Amis, aos 73 anos, na Florida, Estados Unidos, devido a um cancro do esófago. A notícia foi avançada pela sua namorada, a escritora uruguaia Isabel Fonseca, este sábado ao fim do dia.





Amis faz parte de uma geração de escritores britânicos que granjearam sucesso no final do século XX e na qual se incluem escritores como Salman Rushdie ou Julian Barnes que atingiram grande sucesso literário na década de 80 do século passado.Filho do escritor Kingsley Amis, escreveu 15 romances, um livro de memórias (Experiência), várias biografias e ensaios. Entre estes destacam-se "a trilogia de Londres", composta por Dinheiro, London Fields e Informação. O seu primeiro romance foi publicado em 1973, Rachel's Book quando trabalhava como editor assistente no suplemento literário do The Times.Um dos seus maiores amigos foi Christopher Hitchens (que morreu em 2011, também vítima de cancro).