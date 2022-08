Nove praias portuguesas isoladas para umas férias em paz

Com os areais cheios de norte a sul do país, partimos em busca das últimas praias selvagens da costa sul portuguesa.

Um pouco por toda a costa ainda se escondem algumas praias selvagens, sem toldos nem esplanadas, onde o tempo corre ao ritmo das ondas. Quase todas de acesso difícil, mas não impossível, são o paraíso de alguns conhecedores, para quem verão é sinónimo de paz, tranquilidade e isolamento. Apenas há que as procurar, com tempo e paciência, no fim de um caminho de terra batida ou por um trilho na falésia. E se, por acaso, se cruzar com alguém, não é de admirar se o estranho lhe sorrir, como é comum entre pessoas que partilham um segredo…







