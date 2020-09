"Mulheres alcançarão a verdadeira igualdade quando partilharem com homens a responsabilidade de educar a geração seguinte." Para Ruth Bader Ginsburg, a segunda mulher a ser nomeada para o Supremo Tribunal dos EUA, a vida foi de luta pela igualdade de direitos, não só de mulheres, mas também de minorias. Mesmo quando estas eram de homens. Morreu esta sexta-feira, aos 87 anos, depois de uma de várias lutas que travava contra o cancro desde 1999.

A sua missão nuns Estados Unidos da América conservadores sempre foi de apagar a diferença funcional nas vidas de homens e mulheres, bem como das desigualdades associadas. Antes ainda de chegar ao Supremo Tribunal, quando era apenas uma advogada, os seus clientes eram geralmente homens injustiçados por leis feitas para mulheres.

Um dos casos-chave da sua carreira é o de Stephen Wiesenfeld, um viúvo que queria trabalhar menos para cuidar do seu filho. Até aos anos 70, os EUA permitiam apenas que mulheres viúvas estivessem elegíveis a subsídios da Segurança Social norte-americana, mas Ruth Bader Ginsburg levou o processo ao Supremo Tribunal, considerando inconstitucional a distinção entre pais e mães, baseada num estereótipo no papel de homens e mulheres dentro de uma família. Para ela, a lei colocava as mulheres "numa jaula".



Hoje, Ruth Bader Ginsburg conta com filmes e documentários sobre si. Em 2018 a sua história de vida originou "Uma Luta Desigual", realizado por Mimi Leder. No mesmo ano foi lançado "RBG", um documentário que representa o seu legado como juíza.





O desejo de fazer mudança no seu país só surgiu no, entanto, após a morte da mãe. Ginsburg nasceu em Brooklyn, no ano de 1933, no seio de uma família de baixa-média classe e era, o que se chama, uma rapariga normal. Fazia parte da claque, tocava violoncelo e terá falhado os seus primeiros cinco exames de condução. Mas a vontade da sua mãe, que teve de deixar a escola para o seu irmão poder frenquentar a universidade, incentivou a filha a almejar algo mais.

Celia Bader morreu de cancro no dia antes de Ruth terminar o ensino secundário. "Rezo para que me torne em tudo o que ela queria que ser se vivesse numa época em que mulheres pudessem aspirar e alcançar, e que filhas fossem tão queridas como filhos", disse Ginsburg no seu discurso de aceitação como nova juíza do Supremo Tribunal, após nomeação do antigo presidente norte-americano Bill Clinton, em 1993.

Ruth entrou na universidade de Cornell, em Nova Iorque, onde viria a conhecer o homem da sua vida, Martin D. Ginsburg. "Foi o primeiro rapaz que conheci que se importasse que eu tivesse um cérebro", disse sobre ele. Casaram em 1954, um mês depois de Ruth se licenciar em Artes. Tiveram o seu primeiro filho um ano depois, mas a juíza foi despedida do seu emprego como funcionária da Segurança Social por se encontrar grávida.

Um ano depois R.B.G., como ficaria conhecida, ingressou no curso de Direito em Harvard, seguindo as pisadas de Martin. Ruth era apenas uma de nove mulheres numa turma com mais de 500 homens, mas destacou-se entre os 25 melhores do curso, tornando-se na primeira mulher a rever trabalhos de investigação.

Durante este período, Ginsburg assumiu um estudo legal sobre a Suécia, onde o feminismo estava em crescendo e as mulheres não escolhiam entre a família e o trabalho. Inspirando-se nas ideias suecas, Ruth lançou e liderou a A.C.L.U. Women’s Rights Project para a proteção constitucional contra a discriminação de género.

Depois de ter sido rejeitada por três vezes, Jimmy Carter nomeou Ginsburg como juíza federal em 1980. A subida até ao Supremo Tribunal da juíza ativista, mas centrista, durou apenas 13 anos. Em 1993, Bill Clinton fez de Ruth Bader Ginsburg a segunda mulher no mais alto órgão de justiça dos EUA capaz de realizar alterações na Constituição norte-americana.

Foi neste lugar que Ginsburg mostrou a sua vontade de mudança de ideias preconcebidas, tornando inconstitucional a segregação de mulheres numa universidade dos EUA, e mesmo em inferioridade numérica num Supremo Tribunal que se movia cada vez mais para a direita, não tinha medo de mostrar as suas posições – incluindo a luta contras mudanças sobre o Voting Rights Act, em 2013.

A partir daí ficou conhecida como "Notorious R.B.G." – em referência ao rapper Notorious B.I.G. – pela sua postura contra o sistema. "Temos muito em comum", afirmou num de muitos documentários feitos sobre si.

A sua fama cresceu ainda mais em 2016, quando criticou o então candidato republicano às presidenciais Donald Trump, considerando que "não conseguia imaginar" como seriam os EUA consigo como presidente. Ginsburg viria a desculpar-se pelos comentários, mas os ataques a Trump nunca terminaram, tornando-se num símbolo de resistência ao atual presidente norte-americano.

Pelo meio sobreviveu a cancros do cólon e pâncreas desde 1999 – em que realizava as sessões de quimioterapia à sexta-feira para poder aparecer em tribunal na segunda seguinte -, a morte do marido em 2010 e três costelas partidas numa queda há dois anos.

O que movia Ruth a continuar a trabalhar? Questionada sobre quando ficaria satisfeita com o seu trabalho respondeu: "Quando existirem nove mulheres no Supremo Tribunal."