Frozen Foto: DR

Tarzan, em 1999, marcou a estreia de Chris Buck na animação. Em 2007, viu o seu segundo filme, Surf’s Up - Dia de Surf, ser nomeado para o Óscar de Melhor Animação, que receberia em 2014 com Frozen.A sequela, de 2019, tornou-se um dos maiores êxitos de sempre e motivou uma série documental que revela os bastidores e segue o trabalho do realizador. Muito Mais Além: O Making Of de Frozen 2 é um dos programas com que a Disney+ entra em Portugal.Para ser honesto, acho que ambos demoraram o mesmo. Houve muitas paragens e recomeços no Frozen 2... É que a Jennifer [Lee, argumentista e correalizadora] e os compositores [Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez] estavam também a escrever o musical para a Broadway, pelo que tivemos algumas interrupções. O primeiro Frozen foi proposto em 2008 e só saiu em 2013. Foram cinco anos. Já este, começámos a pensar nele em 2014 e saiu em 2019. Na minha cabeça, ambos demoraram mais ou menos o mesmo.Isso foi desde que a Jen entregou o guião, que mudou bastante o que já vínhamos a preparar, até ao fim. A verdade é que foi gasto muito tempo em pré-produção e desenvolvimento do projeto, superando largamente o tempo da produção propriamente dita.A diferença é que criar personagens gráficas de raiz é, em si, um grande desafio: o tentar perceber quem são, como se parecem, tudo isso, até mesmo o casting das vozes. Enquanto no segundo o desafio é tentar permanecer fiel ao que se criou, deixando margem para que as personagens cresçam e saiam da sua zona de conforto. Isso também é complicado porque a todo o momento nos questionamos se o que estamos a fazer respeita a personagem.É difícil responder. Geralmente, quando terminamos um filme, que é um trabalho moroso, emocional e fisicamente desgastante, precisamos de nos afastar durante uns tempos para podermos respirar. Para nós, neste momento, ainda é cedo, mas quem sabe o que poderá acontecer?Nada sei e não posso falar [ri-se]. Sei que uma curta maravilhosa que fizemos sobre o Olaf [At Home with Olaf] poderá ir lá parar em breve, mas não sei quando.De Frozen. Foi surpreendente como o público se ligou às personagens. A música é muito poderosa, o que ajudou, claro, mas o que realmente me marcou foi a forma como estes filmes ajudaram muita gente. Recebemos tantas cartas e emails de pessoas a contar como as personagens os ajudaram a superar períodos difíceis nas suas vidas! Isso é de longe o que de mais gratificante retiro dos meus filmes.