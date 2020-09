Começou a batalha política nos EUA pela vaga no Supremo Tribunal

A morte de Ruth Bader Ginsburg, juíza do Supremo Tribunal, abriu uma guerra política nos EUA a menos de dois meses de eleições. O líder republicano do Senado, Mitch McConnell convidou prontamente o presidente norte-americano, Donald Trump, a nomear um substituto mas, em 2016 - na sequência da morte do juiz conservador do Supremo Tribunal Antonin Scalia - e quando faltavam nove meses para as presidenciais, ignorou o substituto escolhido por Barack Obama, argumentando que não fazia sentido uma aprovação em ano eleitoral.

Para entender a polémica que irá marcar o último mês e meio de campanha para as presidenciais entre Trump e Joe Biden, a 3 de novembro, é preciso entender como funciona o Supremo Tribunal. O mais alto órgão judicial dos EUA, responsável pela Constituição norte-americana, é composto por nove juízes, com cargos vitalícios e que têm o poder de mudar as leis do país. Na prática, desempenham um papel crucial em temas como o aborto, os direitos dos imigrantes, a privacidade, a pena de morte e a posse de armas.

Os magistrados são nomeados pelo Presidente norte-americano e devem ser confirmados pelo Senado. Neste momento, o Partido Republicano detém a maioria no Supremo: três progressistas e cinco conservadores. Com um candidato escolhido por Trump, passaria a integrar seis conservadores e o Supremo mover-se-ia ainda mais para a direita.

Bastaram duas horas do anúncio da morte de Ginsburg para Mitch McConnell emitir um comunicado, no qual se comprometeu a submeter a votação o candidato que Trump escolher para o Supremo Tribunal. E a maioria republicana na câmara alta do Congresso dos Estados Unidos pode apressar o processo para que o candidato escolhido por Trump tome posse no Supremo Tribunal, se a votação se realizar antes das eleições de novembro.

Com o comunicado surgiram as críticas de Democratas perante a dualidade de critérios aquando da mesma situação verificada em 2016. "Esta noite e nos próximos dias, vamos estar focados na morte da juíza e no seu legado imortal. Mas para que não haja qualquer dúvida, deixem-me ser claro: os eleitores devem escolher o Presidente e o Presidente deve escolher o juiz para que o Senado o considere", afirmou Joe Biden, numa declaração emitida em direto de sua casa no estado de Delaware.

Biden lembrou que em 2016, na sequência da morte do juiz conservador do Supremo Tribunal Antonin Scalia, o líder da maioria republicana do Senado, Mitch McConnell, ignorou o substituto escolhido pelo então Presidente Barack Obama (2009-2017) e não submeteu a sua nomeação a voto, com o argumento que não fazia sentido uma aprovação em ano eleitoral.

Trump viria a escolher o juiz Brett Kavanaugh, apenas em julho de 2018, que viria a iniciar funções no Supremo em outubro do mesmo ano.

Na altura do substituto escolhido por Obama, salientou Biden, faltavam quase nove meses para as presidenciais, enquanto agora faltam apenas 46 dias. "Estamos a falar da Constituição e do Supremo Tribunal. Essa instituição não devia estar sujeita à política", destacou.



Também Barack Obama, antigo presidente dos EUA, lembrou que um princípio básico da lei e da justiça diária "é que se aplicam regras com consistência, e não com base no que é conveniente ou vantajoso no momento".





Trump diz "ter obrigação" de nomear candidato ao Supremo



A manifestação do presidente norte-americano anunciar um nome para substituir Ginsburg surgiu este sábado, no Twitter. "Fomos colocados nesta posição de poder e importância para tomar decisões para aqueles que nos elegeram, com a maior delas a ser a seleção dos Supremos Tribunais de Justiça dos Estados Unidos. Temos essa obrigação, sem adiamentos!", escreveu Trump.



.@GOP We were put in this position of power and importance to make decisions for the people who so proudly elected us, the most important of which has long been considered to be the selection of United States Supreme Court Justices. We have this obligation, without delay! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2020

Com as eleições a mês e meio de distância, Trump tem mais do que tempo de nomear um juiz para a vaga deixada por Ginsburg. O seu mandato termina a 20 de janeiro de 2021 e, assim que escolher um nome, o Senado com maioria republicana de 53 para 47 representantes irá aprovar ou rejeitar o candidato e agendar audiências com testemunhas e perguntas relativamente às suas qualificações para o lugar. Serão escrutinados todos os seus passos na carreira, bem como visões políticas e sociais.

Historicamente, o número médio de dias entre uma nomeação e o voto final no Senado é de cerca de 70 dias, de acordo com o Serviço de Investigação do Congresso. O processo para a nomeação de Ginsburg foi um dos mais curtos a ser confirmado: bastaram apenas 42 dias.

Com as sondagens a ditaram uma provável vitória de Joe Biden a 3 de novembro, e também uma vitória Democrata no Senado, Republicanos terão de confirmar um nomeado até 3 de janeiro – dia para o qual está marcada a última sessão antes da tomada de posse de um novo Senado.

A 9 de setembro Trump divulgou uma lista de 20 possíveis candidatos que estaria a considerar para uma nomeação no Supremo Tribunal, em antevisão às eleições norte-americanas de novembro. A lista junta-se a outros 24 nomes já divulgados. Entre estes 44 está Ted Cruz, senador do Texas ou Amy Coney Barrett, juíza conhecida pelas suas visões religiosas e anti-aborto.

A morte de Ginsburg representa assim um duro golpe para os progressistas norte-americanos e poderá alterar o equilíbrio da instituição em benefício dos conservadores, de acordo com vários observadores. A questão da substituição vai agora dominar o final da campanha para as presidenciais norte-americanas, previstas para 3 de novembro.