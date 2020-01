ePaper ou encontre-o nas bancas a 22 de janeiro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 22 de janeiro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Noam Chomsky, o filósofo australiano Peter Singer ou a mãe da psicologia evolutiva, Leda Cosmides. Todos na sala de Ricardo Lopes. Para isso basta-lhe apenas um computador, ligação à Internet, o Skype ou o Zoom, uma webcam e um microfone. O médico de Medicina Dentária criou o canal The Dissenter (em português: o dissidente) porque queria "dissidir das formas convencionais de expor a informação", mas também porque tem a ver com a sua personalidade. Usa uma piada sobre isso nas suas entrevistas: "Sabe que estou no percentil 35 de agradabilidade [qualidade do que é agradável, a escala vai até 100]?" Ricardo diz que tem tendência para ir contra a corrente, para dizer coisas que os outros não gostam de ouvir e fazer perguntas politicamente incorretas.Investiu cerca de 200 euros na compra de uma webcam e de um microfone e, a 2 de fevereiro de 2018, fez a sua primeira entrevista (na quarta-feira, 15, quando falou ao telefone com a, preparava-se para fazer a 313ª). O primeiro entrevistado foi o psicólogo canadiano Oren Amitay, especialista na temática da transição de sexo em crianças. "Na altura, o parlamento português estava perto de votar a lei da autodeterminação de género e eu enviei-lhe o projeto-lei traduzido para que ele o pudesse comentar", conta. Agora já entrevistou mais de 300.