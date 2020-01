Kendall Diwisch, um funcionário responsável pela inspeção de poços de petróleo em Alberta, no Canadá, deparou-se com três gatos no meio da neve numa estrada.

No Facebook, Diwisch disse desconfiar que os animais tivessem lá passado a noite, depois de serem abandonados: isto porque as caudas estavam presas à neve, por terem congelado.





Diwisch só conseguiu retirar os animais do local com a ajuda de café morno, que derreteu a neve que prendia os animais.

Levou-os para casa, alimentou-os e, na rede social, detalhou como eram saudáveis e amigáveis. Ao partilhar a sua história nas redes sociais, até já conseguiu uma casa para os três gatos: viverão todos juntos.