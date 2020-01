Pai gravou sons que o filho fez durante um ano e recriou música dos AC/DC

Quando os bebés começam a fazer os primeiros sons é como se nascesse uma pequena orquestra. No caso do bebé Ryan, nasceu uma banda de rock. O pai, Matt MacMillan, teve a ideia de gravar os sons que o seu filho emitia durante o seu primeiro ano e de depois os editar de forma a parecer a música "Thunderstruck" dos AC/DC.Foram mais de 80 pequenos clips com sons como guinchos, batidas, tosses ou o chocalhar de brinquedos, que MacMillan ligou a notas musicais correspondentes e a instrumentos. Os espirros passaram a ser pratos e os pontapés no sofá acordes no baixo. Veja abaixo o vídeo completo.