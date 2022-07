Resorts para recém-nascidos são a nova tendência

Não conseguir dormir mais que três horas seguidas, ter dores no corpo, talvez nem sequer se conseguir sentar bem. Fome, muita fome e a juntar a isso stresse e a sensação constante de: “Será que estou a fazer isto bem?” Chegar a casa com um recém-nascido é uma experiência memorável que tem tanto de fantástico como de assustador. E se em vez de ir para sua casa fosse para um hotel com enfermeiras 24 horas por dia, massagens e banhos relaxantes? A nova tendência dos resorts de luxo é apostar nas recém-mamãs. Aqui não tem de se preocupar. Tem dificuldades a amamentar? A enfermeira ajuda. Precisa de dormir? Há um berçário para conseguir descansar. Está a sentir-se mais em baixo? Há psicólogos para desabafar. Cansada? Faça uma sesta, enquanto cozinham para si e lhe lavam a roupa. Até lhe fazem uma massagem nos pés. E o pai da criança pode ficar consigo. É tudo isto que encontra no resort pós-parto, Boram Postnatal Retreat, inaugurado em junho na Quinta Avenida, em Nova Iorque. “Estamos aqui para facilitar a transição entre o hospital e a casa”, explicou ao The New York Times a coreana Boram Nam, responsável pelo retiro que fica no 9º andar do Langham Hotel.