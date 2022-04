Um retiro de luxo a um passo de distância

Todos os motivos são bons para tirar um fim de semana de puro descanso, relaxamento e conexão consigo próprio e com os que mais ama. A azáfama de semanas infindáveis de stress, trabalho, vida familiar, levam à necessidade de, de vez em quando, aproveitar o fim de semana só para desligar.

A sugestão para não um, mas dois fins de semana de puro prazer fica a poucos quilómetros da capital, mas é um oásis fácil de encontrar e difícil de resistir. O Praia do Sal Resort é sempre uma boa escolha e, com os Programas previstos, o plano fica ainda mais apelativo! Conheça os planos, as datas, os imperdíveis do resort, e apresse-se a marcar: as reservas são limitadas.

Planos para a melhor mãe do mundo

A propósito do Dia da Mãe, o fim de semana de 1 de maio foi desenhado e pensado para proporcionar às mães um programa de imersão e relaxamento. Com aulas de ioga, massagens e circuito de água, o desafio é permitir às mães que se centrem em si mesmas!

Para uma experiência holística, em que todos os detalhes contam, é ainda possível terminar o dia com uma visita às salinas do Samouco, a poucos minutos do resort, acompanhado de um fantástico pôr de sol.







Um circuito de spa de outro mundo

É um dos pontos fortes do resort Praia do Sal, e por bons motivos: o circuito de spa inclui piscina interior aquecida, sauna, banho turco, duche sensações, tratamentos de lama divina, tratamentos estéticos – como manicure, pedicure ou depilação. No spa encontra ainda tratamentos de assinatura, com sal e arroz, para revigorar a pele e relaxar.







Privacidade e conforto

O Praia do Sal Resort tem 80 apartamentos, com tipologias que se adaptam a um momento a sós ou a uma escapadinha romântica, nos studios, bem como a retiros em família, nos apartamentos. Independentemente da tipologia, os espaços privilegiam a arrebatadora vista, com janelas para o rio ou a piscina, e de uma decoração moderna e leve. Têm, também, kitchenette ou cozinha, para maior comodidade.

Refeições com inspiração italiana

Para quem quer aproveitar o melhor de um fim de semana, ou de umas merecidas férias, sem se preocupar com as refeições, o restaurante Omaggio é paragem obrigatória: para comer, desfrutar e repetir. Com uma carta pensada com inspiração nos sabores e aromas italianos, o chef Ivo Encarnação desafia-o a provar pizzas, risotos, burratas e bisteca alla florentina, entre muitos outros pratos.



Conexão entre pais e filhos

Depois do Dia da Mãe, a celebração faz-se entre adultos e crianças, no fim de semana de 3 a 5 de junho, com um Day Retreat a pensar nos mais pequenos. O desafio vai mesmo ser tirar as crianças do Praia do Sal Resort depois de o retreat terminar! O mote aqui é permitir que as crianças tenham diversão non-stop, enquanto os pais desfrutam do merecido descanso.

Neste Day Retreat haverá animação infantil, atividades divertidas na piscina e ainda um incrível workshop de pizza para os mais novos! Na esplanada do Omaggio, há espaço para um momento cocktail & appetizer pais e filhos, com aperitivos, mockatails para as crianças e cocktails para os adultos.