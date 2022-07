Partos que deixaram sequelas nas mães

As notícias recorrentes de encerramento de urgências obstétricas por todo o País falam apenas de um lado da história: o da falta de recursos humanos, nomeadamente médicos, para preencher as escalas das maternidades. Mas as consequências disso são sentidas pelas grávidas que acorrem a esses serviços. De acordo com o Portal da Queixa, nos cinco primeiros meses de 2022 as reclamações apresentadas contra hospitais e maternidades aumentaram 33% relativamente ao ano passado.