“Stress do emprego pode ser tóxico para as grávidas”

Assim que o teste de gravidez dá um resultado positivo, o nível de ansiedade da mulher sobe. Como é que vou lidar quando ficar gorda? Como é que ele vai reagir? Será que o bebé está bem? Irei aguentar o parto? E quando nascer, saberei cuidar do bebé? "Estas preocupações são naturais", explica a psicóloga clínica Clementina Almeida, especialista em bebés. "Do ponto de vista da saúde mental, uma certa dose de ansiedade é protetora no sentido em que nos ajuda a antecipar soluções", acrescenta.

Quando é que deixa de ser natural? "Torna-se preocupante se a ansiedade for demasiado exuberante, afetando o funcionamento do dia-a-dia." As grávidas em maior risco de sofrerem de ansiedade são aquelas em que a gravidez não foi planeada, as que não contam com o apoio do companheiro ou da família e também aquelas que sofreram complicações em gravidezes anteriores ou mesmo abortos involuntários. "Uma história pessoal de abuso ou de violência doméstica e história pessoal ou familiar de doença mental também estão entre os maiores fatores de risco."



Menos horas de trabalho

Para combater a ansiedade é necessário aceitar as limitações que a gravidez impõe. "Confunde-se a ideia de que a ‘gravidez não é doença’ com a ideia de que estar grávida é a mesma coisa que não estar e que podemos exigir do corpo e da mente o mesmo que se exigia antes da gravidez, o que de todo não corresponde à realidade", salienta Clementina Almeida.