O verão morno não impede que haja filas intermináveis à porta dos restaurantes do Algarve. As casas mais concorridas deixam de aceitar reservas, como comprovou a SÁBADO numa maratona telefónica. Tentámos marcar de véspera em 25 restaurantes – e quase desistimos. Porque encontrar mesa para sete pessoas, num sítio decente perto do mar, a 3 de agosto, é um exercício de fé.



Descendo à realidade, "é por ordem de chegada", informam tasquinha Casa da Igreja (Cacela Velha). Já no espaço Noélia & Jerónimo, em Cabanas de Tavira, nem sequer atendem o telefone. A não-reserva tem ganho terreno na região. Mas dada a afluência de clientes, implica também sacrifício do pessoal das cozinhas.



Ao fim de 62 anos de serviço, 75 de idade, o dono do Café Correia cansou-se. Anuncia o fim do negócio ao telefone (apesar dos motores de busca na Internet indicarem-no aberto). Acabou-se o Coelho à Correia, servido em boas doses, na famosa casa em Vila do Bispo. Porque tanto ele como Elisa anseiam pela reforma. Clientes não faltavam ("era gente a mais"), mas não recuaram: 31 de julho passado foi o último do restaurante.









08 de agosto de 2019.

