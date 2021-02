Como motivar os filhos para a escola à distância?

O segredo está no que acontece fora das aulas. Psicólogos educacionais dão dicas aos pais no regresso ao ensino à distância.

Vivemos um novo confinamento geral, com a terceira vaga da covid-19, a mais grave em Portugal. Com o regresso do ensino à distância esta segunda-feira, os alunos voltam a sentar-se em frente ao computador de casa para ter aulas — muitas vezes com os pais ao lado, em teletrabalho. Se já é um desafio mantê-los concentrados nas salas de aula, quanto mais em casa, onde as distrações podem ser maiores, seja a tentação da consola ou de brinquedos. Como mantê-los motivados?