Quem fica com a guarda do cão num divórcio?

ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de outubro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 17 de outubro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Há dois anos que Ana F. não vê o pastor-alemão, de seis anos, que adquiriu com o ex-marido. O primeiro cão do casal ficou registado em nome do então companheiro e, quando o casamento terminou, no final de 2017, os dois concordaram que não fazia sentido alterar o registo. "Tenho saudades. Era um cão muito doce", confessa Ana F. à SÁBADO. Com ela ficou Grace, uma rafeira de quatro anos. "É um doce com as pessoas, mas com os outros cães é mais problemática. Foi encontrada abandonada numa serra, passou fome, e é muito territorial", descreve.Apesar de o Código Civil determinar "a necessidade de regulação da guarda dos animais de companhia", são poucos os casos de disputa de animais que chegam a tribunal. Mas há alguns: o Juízo de Família e Menores de Mafra tem em mãos o destino de uma cadela pit bull, Kiara, disputada por um casal de ex-namorados. "Muitas vezes, as partes dizem que não existem animais para abreviar o processo", explica Sónia Henriques Cristóvão, advogada especialista em direito dos animais.