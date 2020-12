Os divórcios que valem milhões

A Regi-Concerto faturou, em 2015, mais de 2,5 milhões de euros, segundo a Forbes. "A partilha dos bens comuns atinge valores elevados quando o matrimónio é duradouro, o regime do casamento é a comunhão geral ou a comunhão de adquiridos e os cônjuges têm, por eles próprios, uma extraordinária capacidade de enriquecimento pela via do exercício da sua profissão, caso de um artista", explica à SÁBADO o advogado Dantas Rodrigues.



Os divórcios em torno de grandes fortunas e pensões de alimentos de valores exorbitantes são, normalmente, de magnatas norte-americanos, oligarcas russos ou estrelas de Hollywood. Em Portugal, são raros, mas em 2014, Manuel Couto Alves, um discreto empresário português da construção civil, dono do grupo MCA, foi notícia no jornal britânico Daily Mail por causa da sua separação. A mulher, Tatyana Franchuk, uma ex-modelo ucraniana com quem se casou em 2009, exigia 130 milhões de euros para se divorciar. Os dois conheceram-se em Londres e ao fim de dois anos casaram-se numa cerimónia simples, no Algarve, com regime de separação total de bens. Viviam em Eaton Place, uma das zonas mais exclusivas da capital britânica, com os dois filhos de um casamento anterior dela. Quando Couto Alves requereu o divórcio, Tatyana quis levar o processo para os tribunais ingleses, por ter nacionalidade britânica, porque, como explica a advogada Fidélia Proença de Carvalho, "no Reino Unido o normal é dividirem o património em partes iguais", em benefício do cônjuge desfavorecido, geralmente a mulher. Contactado pela SÁBADO, Valdemar Pereira da Silva, advogado do empresário de Vila Nova de Famalicão, limitou-se a dizer que "o divórcio foi concluído em Portugal".



Dantas Rodrigues recorda que o divórcio mais caro que já regulou foi o de um casal de empresários portugueses, com um património comum muito elevado: "Os bens imobiliários tinham um valor superior a 7 milhões de euros, os depósitos e aplicações financeiras eram acima de 3 milhões, os carros valiam 500 mil euros e as ações de sociedades comerciais ascendiam a mais de 100 milhões." E acrescenta: "Estes processos não são fáceis e obrigam a negociações demoradas. Trabalha-se em equipa, com avaliadores, contabilistas, revisores e advogados. E o mais importante para as pessoas nem é a demora da partilha, mas a confidencialidade de todos os intervenientes."



Cinco anos para chegar a acordo

Outro divórcio de que muito se falou foi o de João Lagos e Maude Queiroz Pereira, em 2008. O criador do Estoril Open, que dirigiu o torneio durante 25 anos, e a irmã do falecido empresário Pedro Queiroz Pereira, separaram-se ao fim de 28 anos de casamento e com dois filhos. A fortuna de Maude estava avaliada em 300 milhões, das empresas familiares, como a Semapa ou o Hotel Ritz. Lagos sempre reconheceu que a mulher foi uma ajuda nos seus negócios. Não se soube o que partilharam com o divórcio, porque como diz a advogada Fidélia Proença de Carvalho, especialista em Direito de Família, "as pessoas não querem que ninguém saiba quanto dinheiro têm".



Voltando aos divórcios milionários dos futebolistas, Rui Costa, João Pinto, Vítor Baía, Nuno Gomes e Simão Sabrosa são, entre nós, os maiores protagonistas – qualquer um deles atuou em clubes estrangeiros. João Pinto e Carla Baía foram os primeiros. Após 16 anos de casamento (começaram a namorar aos 15) separaram-se, em 2003, e só ao fim de cinco anos chegaram a acordo num complicado processo litigioso. O ex-jogador não queria dar o que a mulher entendia ter direito por se ter dedicado à família, abdicando de uma vida profissional. "Para um futebolista poder ter estabilidade, a mulher contribui na segurança da família e nas tarefas domésticas. Esse é o contributo dela", diz Fidélia Proença de Carvalho. Na época do divórcio, foi noticiado que Carla tinha ficado com mais de 5 milhões de euros, em imóveis e dinheiro. Mas fonte próxima da ex-mulher do agora diretor da Federação Portuguesa de Futebol, garante que ficou muito aquém: "Para ela, foram cinco anos perdidos nos tribunais porque além de uma pensão de alimentos para os dois filhos, a Carla não teve direito a quase nada e foi trabalhar."



Fortuna de 50 milhões em jogo

Entretanto, João Pinto casou-se com Marisa Cruz e divorciou-se cinco anos depois, em 2013, noutro processo litigioso. Por este ser um segundo casamento, o regime de bens era a comunhão de adquiridos. O património do casal estava avaliado em cerca de 1 milhão de euros e incluía um apartamento em Matosinhos e uma quinta em Penafiel.



No fim de 2010, foi anunciada a separação de Rui Costa e de Rute, que se tinham casado em 1993. Em 18 anos de carreira, o ex-jogador do Benfica, e atual dirigente do clube da Luz, havia acumulado uma fortuna de cerca de 50 milhões de euros, entre prédios, apartamentos e terrenos, que teve de repartir com a mulher. Demoraram três anos a chegar a acordo. O fim do casamento de Simão Sabrosa e de Filipa foi outra das separações mais mediáticas, ou não fosse o jogador um dos mais bem pagos na altura, tendo reunido, ao lado da mulher, com quem viveu 12 anos, um imenso património. Tinham uma moradia na Quinta Patiño, em Cascais, um apartamento no Estoril Sol Residences e uma casa no exclusivo condomínio La Finca, na capital espanhola, que Simão comprou quando jogou no Atlético de Madrid. Filipa ficou com a casa da Quinta Patiño – que colocou no mercado por 8 milhões de euros e que só conseguiu vender, três anos depois, por 3,5 milhões – e com uma pensão de alimentos de 7.500 euros mensais para os dois filhos.



Ainda no futebol, outro protagonista do casa-descasa na imprensa cor-de-rosa foi Jorge Nuno Pinto da Costa. O presidente do FC Porto já vai no quarto divórcio. Em 1997, acabou o casamento de 33 anos com Manuela Carmona Graça, mãe do seu filho Alexandre, para se casar com Filomena Morais. Divorciaram-se em 2001 e voltaram a trocar alianças em 2007. Em 2011, surgiu a brasileira Fernanda Miranda, 48 anos mais nova, com quem Jorge Nuno, de 82 anos, se casou em 2012 e se divorciou quatro anos depois. Terá deixado uma casa a cada uma das duas primeiras mulheres. Fora isso, não terá ficado prejudicado com os divórcios, pelo menos com os dois últimos. Em Portugal, a lei evita os chamados "golpes do baú" com a obrigação do regime de separação de bens no caso de um dos cônjuges ter mais de 60 anos.



As estatísticas revelam que os divórcios entre nós têm vindo a aumentar – em 2018, quase 59 casamentos em 100 acabaram em divórcio, segundo dados da Pordata. E porquê? "Os casais ainda não se adaptaram às redes sociais, que são o primeiro fator de rutura. A partilha de amizades e de sentimentos tem custos por vezes muito elevados", revela Dantas Rodrigues



Top mundial dos divórcios



Jeff Bezos O fundador da Amazon, e MacKenzie divorciaram-se em 2019. Ela ficou com 31,7 mil milhões de euros, sendo o divórcio mais caro de sempre.



Rupert Murdoch O magnata norte-americano dos media divorciou-se da segunda mulher, Anna Torv, em 1999, o que lhe custou 1,5 mil milhões de euros.



Bernie Ecclestone Em 2009, o magnata britânico da Fórmula 1 e a modelo Slavica Radic acordaram o divórcio em mil milhões de euros.



Dmitry Rybolovlev Depois de uma dura batalha legal, o russo, dono do clube de futebol AS Monaco, teve de pagar à ex-mulher, Elena, 548 milhões de euros.

Vinte milhões de euros e 40 dos seus 80 imóveis é o que o jogador brasileiro Hulk está a propor à mulher no processo de divórcio, a fim de evitar mais polémicas. Depois de 12 anos juntos e com três filhos, o ex-avançado do FC Porto decidiu em agosto terminar a relação com Iran. No fim de dezembro, soube-se o motivo: o futebolista, de 33 anos, apaixonou-se pela sobrinha da mulher, Camila, de 31, que a própria Iran havia convidado para morar com eles na China, onde viviam desde 2016. Nessa altura, Hulk assinou contrato com o Shanghai SIPG, que lhe paga 20 milhões de euros por ano. Revoltada com a traição, Iran recusou a proposta, exige €66 milhões e vai a recorrer aos tribunais.Quando em Portugal ouvimos falar de separações que envolvem milhões ou são divórcios de futebolistas ou de artistas famosos. O cantor romântico Tony Carreira, por exemplo, separou-se em 2014 de Fernanda Antunes, mãe dos seus três filhos. Mas só se divorciaram cinco anos depois, apesar de tudo ter decorrido de forma pacífica. Casados em regime de comunhão de bens, em 1985, o casal dividiu uma fortuna de 10 milhões de euros, além de moradias, apartamentos (um deles na Avenida da Liberdade) e carros de luxo. "A Fernanda é que está à frente da Regi-Concerto, empresa que gere a carreira de Tony e dos filhos, Mickael, David e Sara, por isso é que foi um divórcio civilizado. Não podiam acabar com a galinha dos ovos de ouro", revela uma fonte próxima.