Nos anos 80, Maria quis que o filho tivesse residência alternada. E conseguiu

A guarda dos filhos é habitualmente um motivo de choque entre um casal que se esteja a divorciar. No caso de Maria, passado nos anos 80, o choque deu lugar ao acordo, quando ela e o seu agora ex-marido decidiram que o único filho não iria ficar em guarda partilhada, como era e é mais frequente, mas sim em regime de residência alternada."Na altura não havia as figuras jurídicas que há agora. O que havia era a atribuição de morada única", aponta Maria (nome fictício) à. "O juiz perguntou como era a situação da morada da família e não existia nada disso na lei. Eu e o pai da criança entendemos que o nosso filho poderia ter guarda partilhada e a atribuição de morada de família poderia ser alterada."Na prática isto significava que a criança de 11 anos não teria nenhuma morada definida, mas que tinha a liberdade de ficar com qualquer um dos progenitores, de uma forma flexível, e que as responsabilidades eram igualmente partilhadas entre mãe e pai. "Os juízes não estavam habituados a que os progenitores estivessem de acordo neste assunto", continua Maria.Em dezembro, baixaram à Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias as propostas apresentadas pelo PS, PSD, CDS, Bloco de Esquerda e PAN para que a residência alternada seja o regime preferencial de regulação do poder parental em caso de divórcio. A ideia surgiu na sequência de uma petição pública apresentada na Assembleia da República em 2018, que está em linha com as recomendações quer da Procuradoria-Geral da República, quer do Conselho Superior do Ministério Público.Do outro lado, as críticas estão relacionadas com o facto de não ser necessária nenhuma alteração à legislação, porque esta situação já acontece por omissão. Para além disso, a rigidez da lei pode fazer com que as crianças, desta forma, sejam obrigadas a ir para um lar que pode não ter as condições suficientes para os criar ou até onde já foram alvo de violência de qualquer forma.Para Vanda Duarte, psicóloga pericial da Best Medical Opinion, qualquer que seja a solução deve sempre ser flexível e adaptada a cada caso: "O que resulta com uma família pode não resultar com outra. E a criança tem de estar sempre no centro da decisão." Segundo a psicóloga, encarregue diariamente de fazer avaliações a progenitores nos casos de regulação de responsabilidade parental, "tudo o que for inflexível é difícil porque a lei tem de ser feita para se ajudar à realidades das famílias."Foi essa flexibilidade que regeu Maria e o ex-marido no processo de tomada de decisão e que foi depois aplaudido pelo seu filho, quando o mesmo cresceu. "Foi excelente para ele, sentiu-se privilegiado porque tinha colegas na mesma situação que os pais não se entendiam. Até se sentiam culpados", afirma à"Há muita coisa a fazer antes de chegar a um ponto onde não se consegue decidir nada", continua ainda Vanda Duarte. "Há a mediação familiar, por exemplo, tantas coisas que impedem a incapacidade dos casais de decidirem e que acaba por dificultar a vida das crianças.