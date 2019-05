O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou, na passada semana, uma condenação de um homem pelo crime de maus tratos a animais. Pena: 600 euros de multa. O caso remonta a 27 de Agosto de 2016, quando, em plena via pública um homem "aproximou-se do canídeo de raça indefinida", desferindo-lhe um pontapé na zona abdominal.

Em primeira instância, o arguidos alegou conhecer a dona do cão, mas estavam, à época, de relações cortadas. Naquele dia, quando se encontraram, e segundo a condenação, "sem que nada o justificasse, o arguido desferiu um pontapé na zona abdominal do canídeo", provocando-lhe dores.

Em julgamento, o homem alegou que o cão dirigiu-se a si "sem trela e sem açaime", o que o deixou sem saber se a intenção "era para lhe morder ou não, tendo em conta que a própria dona do cão" admitiu que ele "costumava saltar para cima das pessoas".

Quer em primeira instância, quer na Relação de Lisboa a versão do arguido não foi aceite como credível. Pelo contrário, ambas as instâncias deram como provado que o homem "agiu com o propósito de molestar fisicamente" o cão de porte caniche, "e de lhe provocar dor e sofrimento, sem qualquer motivo que justificasse esta atuação".

Para os juízes desembargadores Fernando Estrela e Guilherme Castanheiro, a introdução na Lei Penal portuguesa do crime de maus tratos a animais é um sinal de que "o mundo mudou". "Imperam hoje necessidades especiais, não só no que concerne à tutela e preservação da fauna, mormente certas espécies em vias de extinção, sob o ponto de vista da componente ambiental, mas sem dúvida e, mais importante, que isso, dignificar o estatuto dos animais, enquanto "coisas" e animais não humanos, que, por terem sentimentos, terem dores físicas e psíquicas, padecerem de stress, não podem cingir-se ao conceito civilista de «res» ou de «coisas móveis» tout court.

Imperou, pois, a necessidade de dignificar o seu estatuto enquanto animais e não enquanto «coisas» tout court, o que foi agora consagrado, e permitir, por conseguinte, a tutela penal de quem, sem motivo legítimo, venha a infligir dor, maus tratos físicos ou sofrimentos a animais de companhia", concluíram.