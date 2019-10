ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de outubro de 2019.

Vinte e sete de setembro de 2019. Os pais de Beatriz Amorim sabiam que estava marcada para esse dia a Greve Climática Global, uma iniciativa feita em simultâneo em centenas de países. Só não imaginavam que a filha seria uma das cerca de 20 mil pessoas que, em Lisboa, participariam na marcha e muito menos que estaria no cruzamento da Av. Almirante Reis com a R. de Angola, na acampada pela justiça climática – quando a polícia ordenou a desmobilização, a jovem de 18 anos fez resistência pacífica e acabou por ser retirada por dois agentes da polícia.Bianca pode não ter o alcance mundial de Greta Thunberg mas, aos 18 anos, vive preocupada com o futuro do planeta e quer – entre muitas outras coisas – que o governo português implemente rapidamente medidas para diminuir as emissões de gases com efeito de estufa. Não é a única. Gil Rodrigues deixou de comer carne no 10º ano e acabou por convencer a família toda a tornar-se vegetariana. Inês Aleixo tem 16 anos e, sempre que há um protesto a que não quer faltar, os pais ajudam-na a deslocar-se de Leiria a Lisboa. A SÁBADO conta-lhe como estes adolescentes mudaram radicalmente alguns hábitos, como reagiram os pais e qual é a melhor forma de lidar com filhos ativistas.