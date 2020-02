As histórias dos divórcios que valem milhões

Vinte milhões de euros e 40 dos seus 80 imóveis é o que o jogador brasileiro Hulk está a propor à mulher no processo divórcio, a fim de evitar mais polémicas. Depois de 12 anos juntos e com três filhos, o ex-avançado do FC Porto decidiu terminar a relação com Iran, no passado mês de agosto. No final de dezembro, soube-se o motivo: o futebolista, de 33 anos, apaixonou-se pela sobrinha da mulher, Camila, de 31, que a própria Iran havia convidado para morar com eles na China, onde viviam desde 2016. Nessa altura, Hulk assinou contrato com o Shangai SIPG, que lhe paga 20 milhões de euros por ano. Revoltada com a traição, Iran recusou a proposta do marido e vai a recorrer aos tribunais.

Quando em Portugal ouvimos falar de separações que envolvem milhões ou são divórcios de futebolistas ou de artistas famosos. Os divórcios em torno de grandes fortunas, mansões e pensões de alimentos de valores exorbitantes são, normalmente, de magnatas britânicos ou norte-americanos, oligarcas russos ou estrelas de Hollywood.





