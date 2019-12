Quatro estudantes de engenharia no Reino Unido escreveram ao vizinho uma carta pedindo permissão para passearem o seu cão, mas mal imaginavam qual seria a resposta e a repercussão da história.

Os jovens mudaram-se recentemente para a cidade britânica de Bristol e, por todos terem passado a infância junto de animais de estimação, sentiam falta de um melhor amigo que "iluminasse" a casa. No entanto, o seu senhorio impedia a introdução de um membro de quatro patas na habitação.





Been saying we’d love a dog about the house but our landlord doesn’t allow pets, so my housemate posted a letter to our neighbours asking if we could walk their dog every once and a while and the response was better than we could have ever hoped for pic.twitter.com/dcMOfPk5UH