Bombeiro salta para dentro de poço para salvar cão

"O meu cão vai morrer no dia do meu aniversário." O grito de desespero era de uma criança, de 12 anos, incapaz de resgatar o animal que tinha caído a um poço. Os bombeiros de Lourosa foram rápidos a chegar à casa, na rua das Pereiras, em Lourosa, Santa Maria da Feira, e conseguiram salvar o cão de morrer afogado.Foi o próprio comandante da corporação que retirou o animal do fundo do poço. "A criança estava inconsolável, gritava que o cão ia morrer no seu aniversário. Aquilo marcou-me, o cão já se encontrava em dificuldades evidentes, e avancei sem hesitar", descreveu, ao CM, Fernando Oliveira, comandante interino da corporação.