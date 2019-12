Há uma nova forma de calcular a idade do seu cão

Cadela comunica com os donos utilizando um painel de botões Stella, uma cadela com um ano e meio, já aprendeu a dizer 29 palavras diferentes, através de um teclado criado pela dona em que cada botão pressionado com a sua pata reproduz uma palavra diferente. - Vídeo , Sábado.

Idade dos cães Foto: Kit Yates

Ter cães e gatos aumenta a poluição no Planeta? Estudo garante que sim A produção de carne para alimentar os 163 milhões de cães e gatos existentes nos EUA (número que representa um animal por cada duas pessoas) emite 64 milhões de toneladas de gases com efeito de estufa, de acordo com um estudo publicado na revista científica PLOS One.

Siga a Sábado nas redes sociais

Tem calculado a idade do seu cão ao multiplicar os anos da sua vida por sete? Um novo estudo vem mostrar que a conta não é assim tão simples e que na verdade os cães envelhecem mais depressa do que o que pensávamos. No entanto, e para fazer esta conta, vai precisar de uma calculadora científica. Cientistas da Universidade de San Diego , na Califórnia, concluíram que calcular a idade dos cães não implica olhar para os anos de existência, mas sim para algo chamado "relógios epigenéticos". Estes indicam a idade biológica dos animais e não a cronológica, ao registar as mudanças bioquímicas que alteram o funcionamento das células de um mamífero, sem mexer no seu ADN. O desenvolvimento dos dentes, por exemplo, é um relógio epigenético, uma vez que acontece em alturas diferentes nas diferentes espécies.Assim, os cientistas compararam os relógios epigenéticos de vários cães com os dos humanos e chegaram à seguinte fórmula: 16 x ln(idade do cão) + 31. Por exemplo, o seu cão tiver sete anos a conta a fazer é 16 x ln(7) + 31, que será equivalente a 62 anos de humano e não 49, como apontaria a conta rápida de multiplicar os anos por sete.Para além disso, e como é mostrado pela função matemática ln (conhecida como logaritmo natural, utilizada nas escalas não lineares de medição de som ou da força de um sismo), o envelhecimento dos cães não é linear, uma vez que o primeiro ano de vida conta como 31 humanos e sempre que a idade biológica do animal duplica depois disso, o equivalente a anos humanos aumenta em 11. Veja abaixo a imagem gráfica da evolução da idade biológica dos cães.Já tinham surgido atualizações a esta regra dos sete anos, com muitas pessoas a afirmar que os primeiros dois anos do cão correspondiam a 12 anos humanos e que a partir daí cada ano contaria como quatro. E efetivamente, e como mostra a linha azul no gráfico, esta seria uma ideia mais próxima do que realmente acontece.Assim, e sempre que achar que o seu cão é muito preguiçoso para os anos que tem, lembre-se que ele será mais velho do que na verdade pensa.