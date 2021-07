Os acordos dos pais divorciados

Em casa da mãe, os jogos de consola são permitidos – mas em doses moderadas. Em casa do pai a regra dos tempos no ecrã mantém-se: videojogos por quatro horas diárias aos fins de semana e nas férias (duas horas de manhã e duas à tarde), zero em dias de aulas. Separados há sete anos, Bruno Pires e Adelaide Gonçalves alinham estratégias, tantas vezes por WhatsApp, através dos tão em voga acordos informais de parentalidade, sem papéis à mistura, só falados (e que até merecem referência num episódio recente do podcast Separados de Fresco, já lá iremos).



Isto para que os filhos de 10 e 14 anos não sofram com as mudanças, nem os vejam como o polícia bom ou polícia mau (geralmente cabe-lhes a elas o papel disciplinador). “Já estávamos a praticar a guarda partilhada [desde o verão de 2020], o acordo foi reajustado em 2021”, conta o pai à SÁBADO. Mais precisamente em finais de fevereiro, para formalizarem a residência alternada, às segundas-feiras – vivem a 300 metros de distância, em Belas. Tudo o resto vai sendo avaliado por ambos no dia a dia. Bruno exemplifica, outra vez com o digital: “Se a mãe me envia uma mensagem a dizer que um deles está de castigo, eu continuo a proibi-lo de jogar.”



Sem ressentimentos, Bruno e Adelaide são descritos pela mediadora familiar Ilda João, que os acompanhou no início deste ano, via online, como “pessoas muito civilizadas”. Diz-lhe a experiência que, nestas circunstâncias, nem sempre vigora o bom senso quando é pedida a guarda partilhada e, à boleia desta, os tais acordos informais de parentalidade: basicamente um conjunto de princípios a serem aplicados nas duas casas, que atenuam a passagem de uma para a outra e não implicam documento escrito.



Acontece que há pais distraídos. Por exemplo, fazem várias viagens profissionais por mês e, na fase de mediação familiar, nem sequer preveem como vão buscar os filhos à escola. “Não pensam nas questões práticas que podem prejudicar essa guarda partilhada”, diz Ilda João.



Proximidade geográfica ajuda