‘Exercise Book Archive’, criado em 2013 em Milão, é o primeiro arquivo digital de cadernos escolares que pertenceram a crianças de todo o mundo. Os seus criadores, os italianos Thomas e Anna Pololi, de Milão, descrevem-no como uma oportunidade que permite a todos "descobrir a história, a educação e a vida quotidiana das crianças e jovens do passado".

Tudo começou há 15 anos, quando Thomas começou a colecionar cadernos italianos. No início tratava-se de um hóbi, com o objetivo de "preservar os cadernos e divulgar as vozes das crianças e jovens do passado", explica Thomas à SÁBADO. O primeiro era de composições – e pertencia ao próprio Thomas. Em 2008, ele e a mulher abriram o blogue, mas só em 2013 começaram a receber e colecionar cadernos de outros países.

Ao longo dos anos a coleção começou a expandir-se e graças à internet, Thomas recebeu cadernos de todas as épocas e países – tem cadernos de 30 países diferentes datados entre o final do século XIX e o início do século XXI.

O arquivo tem apenas três cadernos portugueses do terceiro ano de escolaridade, dos anos 1947 e 1948, encontrados numa loja online de antiguidades. São cadernos de ditados e num deles, lê-se: "O trabalho é um dever para todos. Trabalhando, o homem torna-se mais forte, mais alegre e mais inteligente. Quem trabalha esquesse [sic] as agruras da vida e luta contra os maus hábitos. O homem que trabalha torna-se independente e digno. Em suma: o trabalho torna-se é a felicidade. Trabalhemos, pois, meus meninos."

Thomas e a sua mulher Anna não se limitam a receber os cadernos: sempre que possível, conhecem os donos. O que Thomas elege como o seu caderno mais valioso é o de uma estudante italiana que viveu em Milão no período da II Guerra Mundial. "Conhecemos pessoalmente a rapariga e ela disse-nos que para ela aquele período, embora terrível em muitos aspetos, também era engraçado porque se sentia muito livre. É interessante como as crianças podem ver lados positivos mesmo em situações dramáticas", relata Thomas.

Os sinais de guerra estão muito presentes nos cadernos. Num exemplar francês de 1915, encontraram um ditado sobre Ypres, a cidade atingida pelo primeiro ataque de gás durante a I Guerra Mundial. Também há composições sobre irmãos enviados para a frente de combate, avisos sobre como as crianças se deviam comportar em caso de bombardeamento e muita propaganda nacionalista.

Neste momento, o caderno mais antigo no site é dos Estados Unidos e data de 1880, mas Thomas confessa possuir um caderno de 1773 de uma criança britânica. "Contém frases ditadas escritas num belo texto. Uma das frases que mais nos impressionou foi ‘a emulação raramente falha’, repetida muitas vezes na mesma página. É clara a evidência de que, na altura, os alunos da escola não foram ensinados a ser ‘únicos’ e ‘especiais’, mas a obedecer estritamente às regras da sociedade", considera.

O arquivo depende de voluntários e quando é necessário, o trabalho de transcrição e tradução é financiado. O projeto à escala internacional está em contacto com vários investigadores e instituições, como a organização italiana Quaderni Aperti ("cadernos abertos", em português) que ajuda a preservar e gerir o arquivo. Para Thomas e Anna, o projeto trata-se de um "segundo emprego a tempo parcial".

De acordo com o criador do Exercise Book Archive, esta iniciativa ensinou-lhe que não há muitas diferenças entre os cadernos dos diferentes países: "Podemos notar diferenças no uso da língua e nas composições que falam da vida quotidiana", mas "a grande diferença está na estética dos livros: as capas e os esquemas das páginas".

No futuro, o desejo é divulgar cada ver mais o site e a página do Instagram. "Esperamos, nos próximos meses, encontrar pessoas que queiram contribuir para o crescimento do arquivo. E depois gostaríamos de fazer uma exposição para dar a volta ao mundo. Achamos que há uma grande necessidade, especialmente agora, de ouvir as vozes das crianças que passaram pelos dramas da história recente", afirma Thomas.

Entretanto, Thomas e Anna deixam o apelo: gostariam de encontrar e divulgar mais cadernos portugueses. Se estiver interessado em colaborar com o projeto, basta enviar um email para mail@exercisebookarchive.org.