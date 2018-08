Estudo demonstra ainda que as classes mais favorecidas só optam pelo ensino secundário profissional se os filhos mostrarem grandes dificuldades nos estudos.

Um estudo divulgado pela Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência revela que os alunos mais frágeis do ensino profissional continuam a debater-se com maus resultados nesta fase do ensino. Segundo os dados revelados pela DGEEC, só 35,6 dos 7869 estudantes que chegaram ao ensino profissional por percursos curriculares alternativos, devido ao acumular de chumbos, consegue concluir o curso em três anos. Já os alunos provenientes do 9º ano do ensino básico têm uma taxa de sucesso de 70%, num total de cerca de 30 mil estudantes.



O estudo revela ainda, de acordo com o Público, que as classes mais altas só optam pelo ensino profissional se os seus filhos mostrarem grandes dificuldades nos estudos. As conclusões, retiradas do cruzamento das taxas de conclusão dos estudos e a necessidade de apoios sociais, diz ainda assim que também os alunos de estratos mais elevados continuam a ter mais insucesso escolar.



"As escolas não sabem lidar com crianças que tiveram percursos muito conturbados durante o ensino básico", defendeu o investigador da Universidade Católica, Joaquim Azevedo, em declarações ao mesmo jornal. Para o especialista, outra das falhas é que se continua a encarar o ensino profissional como se servisse "para tudo e para todos".