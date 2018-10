"Que extraordinária lição", lê-se numa publicação da União Zoófila no Facebook. Associação cuida de cerca de 500 cães e quase 200 gatos abandonados e maltratados.

A União Zoófila (UZ), associação que cuida de cerca de 500 cães e quase 200 gatos abandonados e maltratados, agradeceu via Facebook a ajuda que tem recebido após a denúncia de que só tinha ração para três dias e da falta de colaboração das grandes superfícies.



"Quando o Jumbo e o Continente reduziram, até ao ponto da insustentabilidade, a possibilidade de, em Lisboa, angariar alimento destinado aos 700 cães e gatos ao cuidado da União Zoófila, os clientes do Jumbo e do Continente carregam a ração, o paté, os detergentes, o areão até à União Zoófila", escreveu um elemento da associação no Facebook. "Que extraordinária lição."



"Os vossos clientes não encontraram os voluntários da União Zoófila no Jumbo de Alfragide nem no Continente do Colombo. Porque vocês lhes têm vindo a fechar cada vez mais a porta. E, diante disso, que têm feito os vossos clientes durante todo o dia de hoje e de ontem? O que fizeram quando souberam que já não havia ração nos armazéns da União Zoófila? Fizeram aquilo de vocês não foram capazes: continuar a ajudar", detalham.



"Há sempre maneira de os amigos se encontrarem, senhores que decidem. Há sempre maneira de os amigos continuarem a encontrar-se. Queridos amigos, que, em face da notícia aqui publicada sobre a presente situação de carência, ontem e hoje se deslocaram ao abrigo da União Zoófila, carregando sacos de 20 quilos de ração, com sorrisos rasgados na cara, queridos, queridos amigos, sabemos que vos bastará saber que eles, os 700 cães e gatos ao cuidado da União Zoófila, continuarão seguramente a comer todos os dias por causa de vocês. Muito obrigada a todos os que, de tantas maneiras diferentes, estão a permitir que continuemos a cuidar deles", agradece a União Zoófila.



A associação apelou às contribuições para ajudar os animais abandonados acolhidos no abrigo de Sete Rios.