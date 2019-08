Balneários e casas de banho que respeitem a identidade do jovem são a base da nova polémica das escolas. O Despacho nº 7247/2019 obriga as escolas a fazerem algumas alterações. Os jovens maiores de 16 anos, que já podem mudar a identidade biológica nos documentos oficiais, também passam na poder escolher a que casa de banho ou balneário devem ir, conforme o seu género. O objetivo é assegurar a intimidade e singularidade de cada um.





A sexóloga Vânia Beliz explica que esta medida é muito importante para as crianças, os jovens e famílias. E alerta que existem "dezenas de jovens que não tomam banho na escola porque não querem expor se e não precisam de ser trans, gays, lesbicas."Para as crianças, para os jovens e para as famílias! Muitos apressam-se a dizer que é uma lei para as minorias. Sim, mas elas existem e acredito que pode melhorar, se houver bom senso, o bem estar de todos. Eu sou uma mulher e não gosto de partilhar o meu corpo num espaço público, que é o que sinto quando estou num balneário é preciso de ficar nua frente a outras mulheres. Tenho de o fazer porquê? Porque sou mulher? Temos corpos diferentes e tenho direito à minha privacidade. Se as pessoas imaginassem o sofrimento de algumas crianças e jovens cada vez que têm de usar um wc, não vinham colocar lenha na fogueira. Há dezenas de jovens que não tomam banho na escola porque não querem expor-se e não precisam de ser trans, gays, lésbicas. As casas de banho individualizadas servem para todos. O que eu gostava era que as famílias fizessem petições para estarem limpas e com condições de todos terem a sua higiene. Já visitaram as casas de banho das nossas escolas sem ser as reservadas aos professores? Eu já! E a maior parte das vezes sem papel ou detergente para as mãos é uma odisseia. Mas claro o que interessa é usar cada palavra, cada frase para servir de rastilho para a fogueira.

Um jovem trans não poderá sentir mais discriminação por parte dos adolescentes do sexo onde quer pertencer?

A discriminação existe sempre na diferença. Uma criança com qualquer alteração física /psicológica também sente discriminação. Mas claro que se houver forma de garantir a privacidade não haverá necessidade de exposição e logo o desconforto é minimizado, eu iria mais além à semelhança de tantos outros países e optar pelas casas de banho unisexo, individualizadas.

O que pensa da posição de um grupo de deputados do CDS e PSD que dizem que "a ideologia de género" viola a Constituição?

Não comento posições que vão contra os direitos humanos não me merecem comentários.

As escolas estão preparadas para esta mudança?

Em relação às casas de banho, já existem ótimas boas práticas e com excelentes resultados. Em Silves acompanhei um projeto da CPCJ, do município e da escola que melhorou os balneários melhorando a privacidade dos utilizadores. Apresentamos esta experiência no congresso de cidades educadoras em Cascais em Novembro passado e fomos das experiências mais elogiadas. Quem visa o bem estar dos alunos não tem receio de nada que possa trazer bem estar e felicidade. Em Silves a diferença da utilização dos balneários por parte dos jovens foi muito positiva. O corpo é um território íntimo, privado que devemos proteger e os espaços públicos devem contribuir para isso.

Qual é a vantagem desta alteração?

Há quem fale em imposição, não concordo, penso que é uma forma de sensibilizar para o respeito pelos outros. Se tivéssemos todos e todas essa capacidade, talvez não fosse preciso legislar. Mas basta ler os comentários ao assunto para se perceber como há tanto a fazer e como tudo se confunde.

Quais são as dificuldades que advêm desta alteração?

Não penso que existam dificuldades, elas existem onde se insistem em criar. Qualquer família que tenha filhos e que deseje o seu bem estar e felicidade não tem porque criticar, na minha opinião, esta medida que vai ao encontro do direito de sermos nós e de de sermos respeitados. Quando as pessoas dizem que uma criança não sabe o que é identidade percebe se que estão desfasados do que é o desenvolvimento infantil. Confunde se género, sexo, identidade...

Acha que isto é importante em termos psicológicos para os jovens trans?

A questão da adoção da identidade é extremamente importante. Se em casa a família faz esse exercício (deseja-se que o faça) deverá a escola ir contra isso?



Como vê as reações das redes sociais a esta alteração?

Fico sempre surpreendida como a intimidade dos outros é tão preocupante para quem não tem rigorosamente nada a ver com isso. Que diferença nos faz que alguém use a casa se banho x ou y? Mais uma vez considero que tudo seria mais fácil se deixasse de haver divisões e pudesse haver individualização. Quanto a muitos comentários? Deixam-me triste, desapontada quando leio que ainda há quem ache que nascemos homens e mulheres e pronto... Faz temer o que acontece se naquelas famílias existirem pessoas com outra orientação sexual, com outro género... Repito, não seria preciso uma lei se houvesse bom senso e respeito pela diferença. Não havendo essa capacidade só resta legislar