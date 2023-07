Primeira Pessoa: “Perguntam-me: Então, para quando filhos?”

Joana Folgado está há oito anos a tentar engravidar – ainda sem sucesso. Considera que as coisas que ouviu ao longo deste percurso tiveram tanto impacto como os sucessivos resultados negativos. E quer contribuir para mudar essa linguagem.

"Aquele médico disse-me algo que eu nunca mais esqueci. 'A Joana tem baixa reserva ovárica, o que significa que embora tenha 30 anos, é como se tivesse ovários de 40, será praticamente impossível engravidar naturalmente, terá de ser através de tratamentos e quanto mais depressa, melhor.' Isto é uma mensagem duríssima de receber para alguém que não se imaginava jamais naquela situação e de repente era quase: ou acontece já, ou acabou. Foi algo que me acompanhou nestes oito anos. Condicionou-me porque me fez acreditar que o meu sistema não funcionava, que sozinha nunca conseguiria, só com ajuda médica e só se acontecesse muito rapidamente.