Conhecido por revelar novos realizadores e atores, o festival de Sundance estreia nesta terça-feira, 28, um filme produzido pela Netflix sobre Sérgio Viera de Mello, o alto funcionário das Nações Unidas que morreu em 2003 no Iraque. No elenco destacam-se Wagner Moura e Ana de Armas nos principais papéis, e um ator que o público português se habituou a ver em novelas da SIC e da TVI: Pedro Hossi.Em Sergio, que é realizado por Greg Barker e que chega à Netflix a 27 de abril, o ator português interpreta o antigo líder timorense Xanana Gusmão que trabalhou com Sérgio de Viera de Mello nos governos transitórios de Timor-Leste, entre o fim da ocupação da Indonésia (1999) e a declaração de independência (2002).Em entrevista à SÁBADO, Pedro Hossi conta como chegou à Netflix:

"Foi Wagner Moura que me sugeriu para o papel de Xanana Gusmão", conta. "Um dia recebi um email a convidar-me para um casting e reconheci logo o nome daquela diretora de casting, que é muito conhecida. Li várias vezes o email, li o texto do filme e percebi logo que era um argumento muito bem escrito." O argumentista de Sergio é Craig Borten, que foi nomeado para o Óscar de Melhor Argumento Original por O Clube de Dallas, de 2014.



Quanto ao ator brasileiro, Pedro Hossi - que tem 41 anos, nasceu em Luanda, cresceu em Portugal, estudou representação em Nova Iorque e em Paris e viveu quase uma década em Los Angeles - diz que tem uma "história engraçada com Wagner Moura".



"Ele apareceu no meu radar antes de Tropa de Elite, no filme Cidade Baixa. Lembro-me de ter visto o filme, um filme de actores, e pensado 'Meu deus, é isto que eu quero fazer'. E passei a seguir a carreira dele com alguma atenção. Depois fiz O Grande Kilapy (2012), no qual nos tornámos grandes amigos", conta, embora Moura não tivesse participado no filme.



"O Grande Kilapy foi rodado entre Portugal, Brasil e Angola. Quando fomos fazer a parte brasileira parámos no Rio de Janeiro e um dia o meu grande amigo Lázaro Ramos, que também entrava no filme, disse-me que ia conhecer o seu melhor amigo. Não me disse quem. Levou-me a uma casa, tocou à campainha e quem abriu a porta foi Wagner Moura. Não sou de ficar deslumbrado com estrelas, mas lembro-me de ter ficado assim, por estar na presença de dois atores que admirava imenso. Passámos uma tarde incrível, conversámos imenso. Ele, além de ser interessante, também é uma pessoa interessada. Que é uma caraterística dos grandes: são pessoas que fazem perguntas, que querem conhecer a tua história, o porquê das coisas. Passámos uma tarde incrível."





"Isso veio daí, de ele se lembrar de quem eu era de achar que de alguma forma eu poderia - quer dizer, a decisão nunca seria dele, ele sugeriu o meu nome e depois teve de haver um consenso entre várias pessoas e aprovação da Netflix."