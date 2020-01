José Camilo Foto: DR

No seu novo álbum, José Camilo concretiza um regresso ao rock, centrando-se em histórias de falhados e apostando na contundência sonora e lírica, que é intercalada por momentos acústicos e uma breve incursão na pop. O single Piruetas de Glória, com referências a Bruce Springsteen e aos Clash, mostra o seu lado mais direto, acompanhado na eficácia musical, pelo cruzamento entre rock dançante e egotrip, em Até Tenho Amigos Que São.Os restantes temas não subvertem a essência punk do disco, mas exibem uma mensagem latente de tentativa de superação das dificuldades individuais. A parte final do álbum é marcada pelo abrandamento rítmico, no qual o músico de Queluz procura dar a conhecer um lado diferente da sua criatividade, fechando com um momento poético: Mudemos as Regras.Globalmente, Subterrâneo evidencia a frontalidade do seu autor.Pop-rock • Ed. Flor CaveiraNota: 3 estrelas e meia